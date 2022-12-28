كانت بدون وعي.. شيرين عبد الوهاب تعود إلى الواجهة بمقطع فيديو صادم من ملهى ليلي _شاهد

عادت الفنانة شيرين عبد الوهاب، لإثارة الجدل من جديد، بعد تداول مقطع فيديو لها وهي ترقص بشكل هستيري لزوجها الفنان حسام حبيب.

حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهرت فيه “شيرين” خلال تواجدها في بيروت رفقة زوجها حسام حبيب وابنتها “مريم”، وكانت ترقص في مكانها بالكرسي على أغنيتها “آه يا ليل”

حيث تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، ظهرت فيه “شيرين” خلال تواجدها في بيروت رفقة زوجها حسام حبيب وابنتها “مريم”، وكانت ترقص في مكانها بالكرسي على أغنيتها “آه يا ليل”.

وقد لاقى مقطع الفيديو استياء العديد من المتابعين، فجاءت بعض تعليقاتهم على النحو التالي: (ازاي تعمل كدة قدام بنتها)، (المؤسف انها بتعمل كدة قدام بنتها وجابتها مكان زي ده)، (شكلها سكرانة)، (اسال الله يشفيها رجالها خاف منها هذي مو صاحيه او مكثره في الببسي)، (تسمونه حب ولا عديمه كرامه؟).

شيرين عبد الوهاب تستعد لحفلها في الكويت

يُذكر أن الفنانة شيرين عبد الوهاب، تستعد في الوقت الحالي لإحياء حفلها في الكويت، والمقرر إقامته في الأرينا كويت يوم 12 يناير المقبل.

ويُعد هذا الحفل هو الأول لشيرين عبد الوهاب بعد دخولها إحدى المصحات النفسية لتلقي العلاج، وبعد عودتها إلى طليقها حسام حبيب.