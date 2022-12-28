ميس ودانا حمدان ومى سليم يجبن عن السؤال الصعب ويكشفن سر عدم الزواج.. لميس الحديدي وضعتهم في مأزق!!

وجهت الإعلامية لميس الحديدي أسئلة للشقيقات الثلاثة المتألقات مي سليم ودانا وميس حمدان، اللاتي حللن ضيوفًا عليها في برنامج "كلمة أخيرة"، على قناة "ON" في آخر حلقات البرنامج قبل رأس السنة 2023، وفاجأتهن بأول الأسئلة: لماذا لم يقررن الارتباط؟

من جانبها، قالت الفنانة دانا حمدان إنها من الصعب أن تحب، وذلك مقارنة بشقيقتها ميس حمدان، قائلة: "محبتش، والناس بتسألني ليه مش بحب؟ وإجابتي إني مش بحب ولا حبيت فأنا إنسانة برجي الميزان الذي يحكم مواليده العقل أكثر من العواطف".

وتابعت: "مفيش شخص قابلته وصلني لمرحلة الحب، ممكن يبقى فيه تعود وانبساط وكيمياء، لكنها كل حتة بتبقى لوحدها، لكن لم أقابل من يوصلني لحالة أن أقول له بحبك".

والتقطت أطراف الحديث الفنانة ميس حمدان، قائلة: "زي أي بنت حبيت ولبست في الحيط وحبيت مرتين، لكني مؤمنة إن ده الشيء الوحيد اللي مالوش تخطيط، وممكن اللي حبيتهم قبل كده ورجعوا دلوقتي مايبقوش ماشيين مع متطلباتي، لكن زي أي بنت مريت بتجارب حلوة ووحشة".

وردًا على سؤال الإعلامية الحديدي: “هل أثرت عليهما تجربتا مي سليم؟”، أجابت كل من دانا وميس قائلتين: "مش في دماغنا نسيناهم".

وعقبت مي سليم قائلة: "كل واحدة فينا دماغها صعبة ودماغنا عنيدة وبشكلها وبطباعها، وأمي تعبت معانا في حكاية "الزن" على الزواج، وإحنا كنا أربعة وأختي داليا تزوجت في دبي، لكن أمي تعبت معانا وفي الآخر رمت طوبتنا وقالت في الآخر: التلاتة دول يختاروا بمزاجهم.. زهقت".

وأضافت: "التجربتين السابقتين مش مأثرين عليا ومش قافلة الباب، بالعكس عاوزة أتجوز وأخلف تاني، وليلي دلوقتي عندها 11 سنة ونفسي يبقى عندي ولد"، لكنها أكدت أنها تعلمت من التجربتين أنها لا بد أن تكون متأكدة في خطوات ارتباطها القادم أن العلاقة بها استمرارية، قائلة: "لازم أكون متأكدة إن العلاقة الجاية مايبقاش فيها نسبة 1% إنها مش هتكمل".