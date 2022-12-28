هذه الأشياء تراها أمامك كل يوم ولكن قد لا تعرف فيما تستخدم!! إليك سرها الذي سيدهشك من غرابتها

من المؤكد أنك لدى النظر الى بعض الاشياء قد تساءلت ذات مره عن استخدامها. واليوم سوف نعرفكم على الاجابه بشأن بعض الاشياء التي لم تكن تعرف فيم تستخدم حيث أنها نافعة للغايه.

الجيب الصغير للسروال

سابقا تم ابتكار الجيب الصغير للحفاظ على ساعات الجيب المربوطة بسنسلة الى حزام السروال، وعلى الرغم من انتهاء عهد الساعات هذه إلا أن الجيب الصغير ما زال يلازم السروال الى يومنا هذا بأشكال مختلفة وباسختدام مختلف.

الشعيرات الملونة لفرش الأسنان

في الغالب تضنع قرشاة الاسنان بشعيرات ملونة، والسبب في ذلك لأجل تعريفك بالكمية المحددة من المعجون التي ستضعها على فرشاة أسنانك، حيث تضع على قدر الجزء الملون من الفرشاة وليس عليها بالكامل.

الغطاء السري لهيكل السيارة

هناك غطاء سري صغير على شكل مربع او دائري بنفس لون الصدام الأمامي أو الخلفي للسيارة.

هذا الجزء مخصص لوضع كَلآب يستخدم لسحب السيارة في حالة تعطلها أو غرقها في الرمال، فعند سحب السيارة من خلاله لن يتأثر أي جزء آخر فيها.

قطع القماش الصغيرة مع الملابس

تضيف بعض الشركات قطع صغيرة مع الملابس الجديدة، ويتبادر للذهن أن استخدام هذه القطع هو لتغطية أي قطع في اللبس مسقبلا، ولكن الحقيقة أنها تضاف لتجربة المنظفات المناسبة استخداها مع هذا اللبس.

الثقوب الصغيرة على نوافذ الطائرات

توضع هذه الثقوب لسببين:

الأول تعويض ضغط الهواء عندما ترتفع الطائرة الى سرعة الطيران.

الثاني فهو تجنب تلوث النافذة.

الثقب الصغير الموجود بجانب كاميرا هاتف آيفون

هذا الثقب عبارة عن مكبر إضافي للصوت للصوت، يبدأ في العمل عندما تقوم بتصوير فيديو

السهم بجانب مؤشر الوقود

لا يعرف الكثيرين وظيفة هذا السهم فهو يشير الى اتجاه غطاء خزان الوقود على السيارة يمينا او شمالا.

الفتحة أعلى حوض غسل اليدين

لهذه الفتحة او الثلاث فتحات صغيرات داخل حول غسل اليدين استخدامين: أولهما: في حالة انسداد صندوق الطرد لن تفيض المياة الى الأرض لأن هذه الفتحات متصلة أيضا بأنبوب الصرف وستخرج المياة الفائضة. أما الفائدة الأخرى فهى لتعليق حاملة الصابون حتى يستطيع الأطفال بلوغها.