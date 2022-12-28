بالأسود أبو شبكة .. ابنة هيفاء وهبي تستعرض مفاتنها بطريقة صادمة _شاهد

أعادت صفحات فنية على مواقع التواصل الإجتماعي تداول صور ل زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ظهرت فيها بإطلالة جريئة وغير مسبوقة حسب وصف الجمهور.

ورغم أن الصور المتداولة سبق أن قامت زينب فياض في وقت سابق بمشاركتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، إلا أنها شهدت تداول واسع خلال الساعات الماضية.وارتدت زينب فياض في الصور المثيرة للجدل بدلة باللون الأسود مكشوفة الصدر بشكل كبير، أما من الناحية الجمالية فقد استخدمت زينب فياض الكثير من المكياج وأحمر الشفاه مما أثار إعجاب الجمهور.

وعلقت زينب فياض على صورتها قائلة: "معلقة أعظم نجاح لما يصيروا يخدموك وهني مفكرين انهم عم يضروك".

وحظيت صورة زينب فياض بالكثير من التعليقات، وشببها البعض بوالدتها الفنانة هيفاء وهبي التي انفصلت عن والدها قبل احترافها الغناء .

وتحرص ابنة هيفاء وهبي بإطلالتها المميزه على ابراز جمالها باللمسات الجمالية البسيطة دون تكلف منها.

زينب فياض تعلن افتتاح عيادة تجميل

أعلنت زينب فياض، ابنة الفنانة هيفاء وهبي، الشهيرة بـ ظاظا عن افتتاح عيادة تجميل في الكويت.

ونشرت ابنة هيفاء وهبي صورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، وكتبت “ما فيني اوصف فرحتي انا وعم خبركن واخيرا حلم حياتي تحقق قريبا افتتاح عيادتي للتجميل ببلدي التاني الكويت، بحبكن يا عيلتي الكبيرة”.

معلومات عن زينب فياض

بدأت زينب فياض ابنة الفنانة هيفاء وهبي في الظهور على منصات التواصل الاجتماعي في عام 2015 على تطبيق الانستجرام، وتشارك مع جمهورها الذي يتخطى المليون متابع على السوشيال ميديا صورها الشخصية مع ابنتيها.

تعمل زينب فياض خبيرة تجميل، وتهتم بمجال الموضة والجمال والإطلالات، وتشتهر بمجموعة من الفيديوهات على السوشيال ميديا.

وإلى وقت قريب لم يكن معروف إعلاميا أن زينب فياض ابنة هيفاء وهبي ولكن الخبر اشتهر بالصدفة البحتة من مصدر لبناني، وهي من مواليد 1993، وانفصلت هيفاء وهبي عن والدها نصر فياض في عام 1994.