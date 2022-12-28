حافية القدمين.. شاهد لحظة اقتحام فتاة معجبة حفل كاظم الساهر في دبي.. ما فعلته على المسرح أخجل الفنان وجعله يتوقف عن الغناء (فيديو)

اقتحمت إحدى المعجبات حفل الفنان كاظم الساهر في دبي، وتسببت بغضبه وتوقفه عن الغناء.

وانتشر مقطع فيديو لامرأة حافية القدمين اقتحمت المسرح أثناء غناء الساهر محاولة التقاط صورة سيلفي معه، لكنها لم تكتفي بصورة واحدة وحاولت التقاط عدة صور، ما أثار غضبه وجعله يتوقف عن الغناء، وينظر إلى فرقته الموسيقية معبراً عن استيائه منها.وهذا ليس الموقف الأول الذي يتعرض له الساهر فخلال حفله على مسرح النافورة في دار الأوبرا المصرية منذ الثلاثة أشهر اقتحمت إحدى معجباته المسرح أيضاً، وباغتته من الخلف مسببة له صدمة تعامل معا بخجل.