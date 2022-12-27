شبه أبوها الخالق الناطق.. شاهد أول ظهور لابنة محمد هنيدي التي أخفاها كثيراً عن الإعلام

أعادت حسابات مهتمة بأخبار الفن والمشاهير نشر صورة لـ ابنة الفنان محمد هنيدي "فاطمة"، وذلك عندما كما ظهرت برفقة عائلتها على السجادة الحمراء في حفل ختام الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي.

ولفتت ابنة الفنان الأنظار بسبب نسبة الشبه بينها وبين والدها، وانهالت العديد من التعليقات على الصور مشيدين بجمالها كما أشار البعض بأنه لم يتوقع بأن يكون لهنيدي ابنة شابة وتشبهه الى هذا الحد الكبير.

الجدير بالذكر أن لهنيدي ابنة شابة اخرى تدعى "فريدة" كما أن له ابن يدعى "أحمد" والذي أصبح شابا هو الاخر، وقد نشر والده صورة حديثة له وبدى شابا وسيما ذو لياقة بدنية عالية وعلق عليها هنيدي قائلا: "خان عهد كرش العيله"