هذه الفنانة تألقت منذ صغرها في الباليه والتمثيل ونجلها تزوج من فنانة شهيرة.. لن تصدق من تكون ؟

اشتركت هذه الممثلة منذ صغرها في أدوار عديدة في السينما المصرية وشاركت نجوم الفن والزمن الجميل وكان لها نصيب أن تحظى بتلك الأدوار وهي مازالت في سنها الصغير.

علا رامي فنانة وممثلة مصرية تألقت في أدوارها وأدائها منذ طفولتها وكانت تحب الباليه وتهتم به كثيرا إضافة إلى اهتمامها بالفن والتمثيل، وتخرجت الفنانة علا رامي من المعهد العالي للباليه واستكملت مشوارها الفني بين السينما والتليفزيون والباليه، وكانت أولى أدوارها التي عرفها الناس والجمهور من خلالها هو دورها في فيلم "السيرك".

من أشهر الأعمال السينمائية التي شاركت بها الفنانة علا رامي هو فيلم "صاحب الإدارة بواب العمارة"، "حنفي الأبهة"، "كتيبة الإعدام"، "أرض الأحلام"، "الستات".

وشاركت علا رامي أيضا في مسلسلات درامية كانت لها أدوار مميزة بها إضافة إلى قيمة المسلسلات الفنية في وقت عرضها وحتى الآن مثل مسلسل "رأفت الهجان" بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، ومسلسل "يوميات ونيس" بطولة الفنان محمد صبحي، ومسلسل "الليل وآخره" بطولة الفنان يحيي الفخراني حيث عملت علا مع قامة وقيمة فنية وفنانين لن يعوضهم الزمان.

تخرجت الفنانة علا رامي من المعهد العالي للباليه وكانت تعمل منذ صغرها في مجال السينما ولكن قد تم معرفتها من قبل جمهورها من خلال فيلم "السيرك" وثم استمرت في العمل بين السينما والتليفزيون وشاركت علا رامي في أعمال سينمائية كثيرة كان أبرزها: "صاحب الإدارة، بواب العمارة، كتيبة الإعدام، أرض الأحلام، حنفي الأبهة، الستات" وغيرها الكثير من الأعمال الفنية.

علا رامي هي شقيقة الفنانة سحر رامي ودخلت التمثيل في سن صغير كانت تعشق الباليه منذ طفولتها وكانت تحب ممارسته فمارسته علا وهي في الصف الرابع الابتدائي ومن ثم طلبت من معلمها أن تسافر إلى روسيا حتى تلتحق بفرقة البولشوي فلما كبرت التحقت بالمعهد العالي للباليه ومن ثم اتجهت ميولها إلى احتراف مجال التمثيل.