كيف كان شكل الفنانة أحلام ليلة زفافها قبل 19 سنة؟ صور نادرة تثير ضجة

أعادت حسابات فنية علي مواقع التواصل الإجتماعي صوراً نادرة للفنانة الإماراتية “أحلام الشامسي” مع زوجها بطل الرالي القطري “مبارك الهاجري” يعود تاريخها إلي العام 2003 حيث دخل الزوجان القفص الذهبي واعلنا قرانهما وتوجاه بحفل زفاف أسطوري تحاكت به الأوساط الفنية حينها.

حيث أن هذه الصور كانت قد نشرتها أحلام منذ سنوات، وذلك بعد أن اخفت تفاصيل حياتها الزوجية خصوصاً في ما يتعلّق بيوم زفافها لسنواتٍ طويلة.

ورأى المتابعين أنها بدت كالأميرات في ذلك اليوم، وتداول النشطاء ومحبو الفنانة الإماراتية تلك الصور بشكل مكثف.

يذكر أن الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي قامت مؤخرا بنشر مجموعة من الصور العائلية التي تجمعها بابنها الوسيم وبزوجها رجل الأعمال مبارك الهاجري، وعلقت عليها قائلة: "كل عام وانت نور عيوني وحبيبي وصديقي وولدي والسند".

وتابعت: "12/5/2004 هو يوم ولادتك، يوم شكرت ربي على نعمة إسمها فاهد. ولدي وأغلى إسم ينقال لي بصوتك أمي. أحبك يمة وجعلني اشوفك في أعلى المناصب".