أحمد الفيشاوي يعلق أخيراً على خبر زواجه من رانيا يوسف.. فاجئ الجميع بصور جديد وكشف الحقيقة!!

نشر الفنان أحمد الفيشاوى صورا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام من داخل الجيم في أول ظهور له بعد صورته المثيرة للجدل مع رانيا يوسف.

وعلق أحمد الفيشاوى على الصورة قائلا : على وضعى الحمد لله. متجاهلا تماما حالة الجدل التى آثارها بسبب صورته مع رانيا يوسف.

أحمد الفيشاوي ورانيا يوسف

وكان أحمد الفيشاوى نشر عدد من الصور مع الفنانة رانيا يوسف، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام، أثناء عقد جلسات عمل لتحضير لفيلم “ورد ريحان”.

وعلق أحمد الفيشاوى على الصور: “أعمل على سيناريو فيلم ”ورد ريحان" والاحتفال بعيد الميلاد مع إحدى الممثلات المفضلة لدي وحلوة القلب.. رانيا يوسف".

وظهر أحمد الفيشاوى ورانيا يوسف فى بعض الصور وهما يحتفلان باعياد الكريسماس وظهرت رانيا يوسف معه مرتدية فستانها الاحمر النارى.