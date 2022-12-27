ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين تثير الجدل من جديد بإطلالات جريئة وتعترف بدون خجل عن شعروها أثناء تصوير المشاهد الجريئة 'مبسوطة جداً والبوس حاجة حلوة'

أثارت الفنانة المصرية إلهام صفى الدين، ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين، ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي بتصريحاتها الجريئة عن فيلم صاحبتي.

وقالت ابنه شقيقه إلهام شاهين عن فيلم صاحبتي، بأنه أول عمل سينمائي لها شارك في واحدة من المسابقات المهمة بمهرجان فينيسيا، وشارك أيضا في المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بل حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة. فشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية، من أهمها "منورة بأهلها" و"مين قال" و"آسيا" و"ضد الكسر" وذلك منذ طفولتها، ولكن فيلم "صاحبتي" كان بمثابة تجربة مختلفة بالنسبة للممثلة الشابة إلهام صفي الدي"، كما أشارت إلى دعم عائلتها لها ومدى سعادتها بوجودهم معها في كل خطواتها الفنية.

وعن كواليس الفيلم قالت :" الكواليس كانت لذيذة وغريبة وخطيرة جدًا، فالبروفات الخاصة بتحضير مشاهد الفيلم فقط استمرت قرابة الـ6 أشهر متواصلة خلال فترة انتشار فيروس كورونا، مما جعل كواليس التصوير شديدة الخطورة. ومن قبل تحضيري للشخصية حضرت نفسي حتى أكون مقتنعة ومؤمنة بفكرة العمل ليظهر على الكاميرا وكأنه حقيقة وليس أول مشاهد تمثيل لي حتى يشعر المشاهد بصدق وسلاسة الفيلم.

وجميع فريق العمل كان يرى أن هذا الفيلم جيد، لكن كان الخوف من أن تضع الجماهير هذا الفيلم فى إطار الشباب والجنس فقط فيتم نبذه، أو يتم وضعي وحصري في تلك الأدوار فقط، لكن كانت المفاجأة أن فيلم "صاحبتي" استطاع أن يقتنص الجوائز ويحصد حبا وقبولا بل احتراما كبيرا من الجمهور سواء المصري والعربي أو العالمي.

وفي أول رد على تقديمها للمشاهد الجريئة، قالت إلهام صفي الدين، ابنة شقيقة الفنانة إلهام شاهين: "مبسوطة وراضية جدا عن كل حاجة حصلت، وحاسة إن كلنا تعبنا عليه، سواء فيه بوسة أو فيه شيء ملموس، فاهمة إن ده مش في مجتمعنا ومش معتاد عليه، لكن دي حاجة كانت بتحصل زمان وعادي، لكن الزمن والوقت اتغير وسببها الكبت ".

إلهام شاهين تدافع عن ابنة شقيقتها

بدورها دافعت الفنانة إلهام شاهين، عن ابنة شقيقتها، قائلة: "بستغرب أننا بننتقد بوسة في الفيلم، مع أن القبلات موجودة في أفلام الستينيات والسبعينيات، في الوقت اللي بنشوف فيه القتل والعنف والدبح والاغتصاب وداعش ومش بنزعل".