شيرين عبد الوهاب تقبل حسام حبيب بطريقة مبتذلة في ملهى ليلي.. والجمهور يعلق "انتوا في ملهى ولا غرفة النوم"



أثارت الفنانة شيرين عبد الوهاب ضجة واسعة بعد ظهورها في مقطع فيديو وهي تقبل زوجها الفنان حسام حبيب بحضور ابنتها ومجموعة من أصدقائهما.و ظهرت شيرين مع زوجها حسام حبيب في أحد الملاهي الليلية، برفقة ابنتها ومجموعة من أصدقائهما.وهاجم الجمهور شيرين عبد الوهاب واستنكر ظهورها فى الفيديو خاصة وان حسام حبيب لم يبدِ أى رد فعل.



عودة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب



وأعلنت الفنانة شيرين عبد الوهاب موخرا،عن عودتها للفنان حسام حبيب من جديد، مؤكدة:"كتبنا الكتاب النهاردة".

وردت شيرين عبد الوهاب علي سؤال عمرو أديب عبر برنامجه “مين صاحب فكرة العودة”، وتجيب شيرين: "حسام صاحب الفكرة وهو اللي اقنعني واتكلمنا والحمدلله رجعنا".

وأوضحت شيرين عبد الوهاب: "إحنا كنا في موال كبير وكان معمول لنا حاجة أنا وحسام وقصة كبيرة كنا فيها وكان مفروض نكتب الكتاب يوم السبت اللي فات".

وأكملت شيرين عبد الوهاب:"عايزة أعتذر لـ حسام عن أي كلام صدر مني في حقه وأقفل فقرة حياتي الخاصة مع الناس، لأن الناس انشغلوا بيا وسط مشاكلهم".



حفل شيرين عبد الوهاب فى الكويت





وروجت شيرين، للحفل من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام” ونشرت بوستر الحفل وعلقت قائلة: “ جمهور الكويت الحبيب .. لقاءانا يتجدد بتاريخ ١٢ يناير قاعة الارينا ٣٦٠ وسنه سعيده عليكم .. تنظيم وانتاج شركة فاشونيت”.



وكان من المقرر أن يقام الحفل يوم 29 أكتوبر الماضي، لكن تم إلغاؤه؛ بسبب دخول شيرين إلى المستشفى.

أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت

تتنوع فئات تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت بين 10 فئات، على النحو الآتي:



الأولى Bronze بـ 30 دينارا كويتيا أي ما يعادل 2،421 جنيها.



الثانية Silver بـ 45 دينارا كويتيا أي ما يعادل 3،631 جنيها.



الثالثة Gold بـ 65 دينارا كويتيا أي ما يعادل 5،245 جنيها.



الرابعة Platinum بـ 70 دينارا كويتيا أي ما يعادل 5،649 جنيها.



الخامسة DIAMOND B بـ 90 دينارا كويتيا أي ما يعادل 7،263 جنيها.



السابعة ROYAL B بـ 130 دينارا كويتيا أي ما يعادل 10،491 جنيها.



الثامنة ROYAL A بـ 150 دينارا كويتيا أي ما يعادل 12،105 جنيهات.

العاشرة VVIP بـ 200 دينار كويتي أي يعادل 16،140 جنيها.



شروط حضور حفل شيرين عبد الوهاب في الكويت



- لن يُسمح بدخول عربات الأطفال إلى المكان ويجب تركها في مناطق محددة عند المداخل.

- لا يُسمح بدخول مَن هم عمر 10 سنوات أو أقل، ولا يدخل مَن هم دون 16 عاما دون رفقة شخص بالغ أكبر من 18 عاما.

