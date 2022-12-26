صدر نسرين طافش في هذه الإطلالة ولع الإنترنت وقلب الدنياء رأساً على عقب.. أصبح كبير ومثير للغاية والجمهور يعلق "حرام عليك يا وليه جننتي الشباب" ..شاهد الصور

أثارت الفنانة نسرين طافش ضجة واسعة بصورها الجديدة التي شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" حيث ظهرت أمام مرآتها بإطلالة تضج أنوثة، ولفت انتباه الجمهور الذي أصبح كبيراً بعض الشيء مقارنة بصورها قبل زواجها الأخير الذي لم يستمر سوى بضعة أشهر فقط.

وارتدت نسرين طافش بإطلالة الجذابة، فستان قصيرا من دون أكمام باللون الأسود، يكشف الكثير من جسمها ويبرز صدرها بشكل لافت.

أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت نسرين طافش على الميكب الناعم ووضعت روج أحمر خفيف ناسب بشرة وجهها وأبرز ملامح جمالها.

وعلقت نسرين طافش على الصور قائلة: "مرآة مرآة على الحائط من هو أنقاهم على الإطلاق، لغة النور لا يمكن فك تشفيرها إلا بالقلب النقي".

وتباينت تعليقات المتابعين على صور نسرين طافش، حيث أشاد البعض بأناقتها وجمالها، بينما وصف اخرون فستانها القصير بالجريء، وفريق ثالث من المعلقين تغزل بصدرها وأشاروا إلى أنه أصبح كبير وبارز.

نسرين طافش في فيلم "أخي فوق الشجرة"

تنتظر نسرين طافش عرض فيلمها الجديد "أخى فوق الشجرة" بطولة النجم رامز جلال، تارا عماد، حمدى الميرغنى، محمد ثروت، دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، والعمل من تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم.

فيلم "في القلب"

من ناحية أخرى، تنتظر نسرين طافش، عرض فيلم "في القلب" الذى انتهت من تصوير آخر مشاهده الشهر الماضى، وتشارك في بطولته مع خالد سليم، سوسن بدر، هالة فاخر، محمد عز، منة فضالى، إنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى.

نسرين طافش في جوقة عزيزة

قدمت نسرين طافش في رمضان الماضى المسلسل السورى "جوقة عزيزة" وشارك في بطولته سلوم حداد، خالد القيش، هبة نور، كرم الشعراني، وائل زيدان، نورا رحال، أيمن رضا، وفاء موصلي، وآخرين من تأليف خلدون قتلان وإخراج تامر اسحاق ودارت الأحداث حول عزيزة خوخة الراقصة التي سحرت القلوب في بلاد الشام خلال ثلاثينيات القرن الماضي ولُقبت بملكة المسرح.

وقدمت نسرين طافش في مسلسل جوقة عزيزة أغنية "ستيتية" من كلماتها وألحان إياد ريماوي وإخراج عادل سرحان.