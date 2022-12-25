سلاف فواخرجي تحتفل بالكريسماس بطريقتها الخاصة وتبهر الجميع بإطلالة ملكية.. شاهد الصور التي أغاضت كل الفنانات

كعادتها تميزت الفنانة سلاف فواخرجي بإطلالتها الجديدة وهي بجوار شجرة الكريسماس، احتفالا برأس السنة الجديدة.

وشاركت سلاف فواخرجي صورها الجديدة عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"وظهرت خلاله بإطلالة هادئة، وهي تقف بجوار شجرة الكريسماس، وترتدي ملابس هادئة أيضاً نالت اعجاب جمهورها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت سلاف على مكياج بسيط يناسب لون بشرتها ويبرز جمال وجهها.

من هي سلاف فواخرجي؟

هي ممثلة سوريّة اشتُهرت بعدة أدوارٍ مميزة كأسمهان وكليوباترا. كما أنها خريجة كلية الأداب قسم الأثار، بدأت مشوارها الفني عندما كانت في السنة الثالثة من كلية الآداب حيث قدمها المخرج “ريمون بطرس” حين لعبت دور البطولة في فيلم “الترحال”، لتبدأ الأدوار بالانهيال عليها، وسجلت حضورًا على الساحة الفنية لأدائِها وجمالها.

الحياة الشخصية لسلاف فواخرجي

وتزوجت من المخرج والممثل السوري وائل رمضان منذ عام 1999، حيث تعرفت عليه خلال دورها في مسلسل الجمل في نفس العام، وفي عام 2004 انفصلا، ولكن عادا مجددًا، ولديهما ابنان هما "حمزة" و"علي".

أحدث أعمال سلاف فواخرجي

ومن ناحية أخرى، شاركت سُلاف فواخرجي، فى سباق رمضان 2022، بالمسلسل السوري "مع وقف التنفيذ" وهو مسلسل اجتماعي إنساني، يخوض في العوالم النفسية لمجموعة من الشخصيات الرئيسية في الأحداث، وتأثير الظروف المحيطة على الأبطال نفسيا ومهنيا.

يذكر أن مسلسل "مع وقف التنفيذ" ضم مجموعة متميزة من النجوم أبرزهم، عباس النوري، سُلاف فواخرجي، غسان مسعود، صباح الجزائري، صفاء سلطان، شكران مرتجي، يامن الحجلي، حلا رجب، فايز قزق، زهير عبدالكريم، محمد قنوع، جلال شموط، ريام كفارنة، وائل زيدان، سهير الصالح، سارة بركة.