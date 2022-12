وسط صدمة المخرج والمصورين.. انتحار فنانة مشهورة داخل غرفة المكياج أثناء تصوير مسلسل تلفزيوني

أكدت وسائل إعلام هندية أن الممثلة الهندية " تونشا شارما" عُثر عليها ميته داخل غرفة المكياج الخاصة بها أثناء تصوير مسلسل .وأعلنت الشرطة الهندية أن الممثلة تونشا شارما توفيت في موقع تصوير مسلسل تلفزيوني.ونُقلت شارما في البداية إلى المستشفى، السبت، حيث تم بعد ذلك تأكيد وفاتها، وفقا لوكالة الأنباء الهندية نقلا عن الشرطة.وأضافت الشرطة أن الشابة البالغة من العمر 20 عاما انتحرت أثناء العمل، ولا يزال التحقيق مستمرا.وأعرب المعجبون والمتابعون في تعليقاتهم عن صدمتهم وحزنهم على الممثلة.



Tunisha Sharma's body is being taken for post-mortem. Her best friend Kanwar Dhillon was also seen at the hospital. The #alibabadastaanekabul actress died by suicide earlier in the day. She was just 20. #tunishasharma #tunisha pic.twitter.com/dNnotMXayl