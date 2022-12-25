كله خاربها في الكريسماس.. لاميتا فرنجية تتجاوز بجرأتها كل الفنانات وتظهر عارية الجسد وقطعة قماش صغيرة تغطي عورتها فقط _شاهد

كله خاربها في الكريسماس.. بهذه الكلمات علق أحد المتابعين على صور الممثلة اللبنانية لاميتا فرنجية التي نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام" ووثقت بها استعدادتها للاحتفال برأس السنة الميلادية، وما يعرف بعيد الكريسماس.

وظهرت لاميتا فرنجية بإطلالتها المثيرة للجدل، وهي ترتدي ملابس "بابا نويل" وتجلس بجانب ابنائها "جاستن، وإريك". وتعمدت لاميتا في إحدى الصور اثارة الجدل من خلال اختيار وضعية جريئة جداً لالتقاط الصورة.

لاميتا فرنجية تستقبل الكريسماس بفساتين عارية

وسبق أن نشرت الفنانة لاميتا فرنجية قبل يومين صور عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، ظهرت خلالها وهي بجانب شجرة الكريسماس في إطار استعدادتها لاستقبال رأس السنة. وارتدت لاميتا في إطلالتها المثيرة فستانا قصيرا، مكشوفا، باللون النبيتى عكس أنوثتها وقوامها الممشوق.

كما ظهرت لاميتا بإطلالة أخرى وهي ترتدي فستاناً جريء مكشوفا باللون الأحمر، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها ووضعت لمسات ناعمة من المكياج المرتكز على الألوان الترابية مع لون الوردي في الشفاه.

وعلقت لاميتا على الصور التي شاركتها عبر حسابها على إنستجرام قائلة: "احتفل بالأزياء الحمراء".

وتحرص لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

وعادة ما تتعرض لاميتا فرنجية للانتقادات الحادة من متابعيها على السوشيال ميديا بسبب إطلالاتها وملابسها الفاضحة حسب وصف الجمهور.

أعمال لاميتا فرنجية

وشاركت لاميتا فرنجية فى أعمال عديدة منها فيلم عمر وسلمى 3 مع تامر حسنى، ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".

وابتعدت لاميتا فرنجية عن التمثيل منذ 8 أعوام، حيث كان آخر تواجد لها من خلال فيلم "عمر وسلمى 3" مع النجم تامر حسنى والنجمة مى عز الدين، ولم تظهر بعدها في أي عمل فنى رغم أن لديها مقومات الأنثى الجميلة، ولكنها الأقل وسط فنانات جيلها اللبنانيات عملاً في مصر.