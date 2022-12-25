فنانة مصرية شهيرة تكشف ما فعل بها عادل إمام خلف الكواليس أثناء تصوير مشهد ساخن.. هجم عليا بشراسة وكنت بصرخ 'بالراحة عليا' لكنه أكمل المتعة حتى النهاية!!

روت احدى فنانات مصر المشهورة كواليس إحدى مشاهدها الساخنة، مع الزعيم عادل إمام، في تصريحات صحفية مؤخراً.

وذكرت الفنانة عائدة رياض، أن ذلك المشهد كان في فيلم “اللعب مع الكبار” إنتاج عام 1991، عندما كانا يتبادلان الضرب في أحد المطاعم بعد تهرب عادل إمام من الزواج منها.

وعلقت عايدة في لقاء صحفي مؤخراً، على المشهد وذكرياتها معه في ظل وقوفها أمام عادل إمام، قائلة: “المشهد ده تاريخي، أنا اضربت بجد، عملنا بروفة وقولتله بص يا أستاذ عادل براحة عليا، وهو قالي إنتي رياضية، على أساس إني كنت في فرقة قومية وفنانة استعراضية، وقولتله هنعمل تحدي ضد بعض”. وتابعت: “هو قال لي اهدي إنتي رياضية وفي فرقة قومية، كنت بقاوم معاه لو كنت سبته كان زماني متقطعة منه”.

وأضافت: “المشهد كان وان شوت، لحد ما اترميت عالترابيزة وكان مرعوب مني، وقولتله ضربتي ليك دي حاجة بسيطة”.

وعن شعورها عندما تشاهد عرضًا لفرقة قومية خلال الفترة الحالية، قالت: “أنا عامة لما بشوف فرق قومية بحس بحنين. لإن دي بدايتي وحبي وحياتي”.