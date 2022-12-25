فاتنة الجمال.. شاهد أول ظهور لزوجة حمادة هلال وهي بدون حجاب

تداولت مواقع اخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية صور لزوجة حمادة هلال بعدما خلعت الحجاب بصورة مفاجئة , فيما لا لم يعرف السبب بعد .

وكما هو متعارف عليه فقد صنع الفنان و المطرب حمادة هلال أهمية كبيرة في الوسط الفني و قدم العديد من الأفلام و المسلسلات الدرامية التي حققت وحظت نجاحآ وشهرة كبيرة و صنعت له جمهور كبير بالإضافة انه أيضآ مطرب مشهور منذ زمن.

حمادة هلال كانت بدايتة منفردآ و كانت بمساعدة شقيقة حيث انه بدء الغناء في الموالد الشعبية و الافراح ثم بدء في التعارف بعدة أشخاص حتي يصل معرفتة الي الفنان حميد الشاعري و يرجع الفضل في شهرة هلال هو حميد الشاعري و أنشأ له دور كبير بداخل الساحة الغنائيه.

الفنان حمادة هلال تزوج من أسماء سميح الفلسطينية وهي تخرجت من كلية الطب و تزوجت من المطرب عام 2009، وأنجب منها طفلين يوسف وراما و كانت أسماء سميح زوجة حماده هلال ترتدي الحجاب و التزمت به لعدة سنوات و لكن تفاجئ الجمهور منذ وقت قريب بتركها للحجاب .

الإعلامية بوسي شلبي أثارت الجدل بعدما نشرت صورة علي الانستجرام في حسابها الشخصي صورة مع المطرب حمادة هلال وزوجته والمطربة مي كساب ايضآ و ظهرت زوجة حمادة هلال بدون حجاب .

وكانت زوجته قليلة الظهور جدا عبر وسائل الإعلام وقليل نشر صور لها وذلك بسبب حرص حمادة هلال الشديد لأنه يؤمن بفكرة ابتعاد أسرته تماما عن الأضواء و الحفاظ علي حياتها الشخصية الخاصة

بعد ذلك فجأة الجمهور بخلع زوجة حمادة هلال الحجاب بشكل نهائي و الذي أثار الجدل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تغير موقف زوجته ثم كتب لها ( ربنا يشفيكى ويحفظك ويباركلى فيكي يا أم عيالي اسألكم الدعاء الي زوجتي الغالية و بنت الأصول و ديمآ تحب تفرح الناس وتيجي على نفسها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي و يحافظ عليكي من كل شر ) .

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