فاتنة الجمال.. شاهد أول ظهور لزوجة حمادة هلال وهي بدون حجاب

تداولت مواقع اخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية صور لزوجة حمادة هلال بعدما خلعت الحجاب بصورة مفاجئة , فيما لا لم يعرف السبب بعد .
وكما هو متعارف عليه فقد صنع الفنان و المطرب حمادة هلال أهمية كبيرة في الوسط الفني و قدم العديد من الأفلام و المسلسلات الدرامية التي حققت وحظت نجاحآ وشهرة كبيرة و صنعت له جمهور كبير بالإضافة انه أيضآ مطرب مشهور منذ زمن.
حمادة هلال كانت بدايتة منفردآ و كانت بمساعدة شقيقة حيث انه بدء الغناء في الموالد الشعبية و الافراح ثم بدء في التعارف بعدة أشخاص حتي يصل معرفتة الي الفنان حميد الشاعري و يرجع الفضل في شهرة هلال هو حميد الشاعري و أنشأ له دور كبير بداخل الساحة الغنائيه.
الفنان حمادة هلال تزوج من أسماء سميح الفلسطينية وهي تخرجت من كلية الطب و تزوجت من المطرب عام 2009، وأنجب منها طفلين يوسف وراما و كانت أسماء سميح زوجة حماده هلال ترتدي الحجاب و التزمت به لعدة سنوات و لكن تفاجئ الجمهور منذ وقت قريب بتركها للحجاب .
الإعلامية بوسي شلبي أثارت الجدل بعدما نشرت صورة علي الانستجرام في حسابها الشخصي صورة مع المطرب حمادة هلال وزوجته والمطربة مي كساب ايضآ و ظهرت زوجة حمادة هلال بدون حجاب .
وكانت زوجته قليلة الظهور جدا عبر وسائل الإعلام وقليل نشر صور لها وذلك بسبب حرص حمادة هلال الشديد لأنه يؤمن بفكرة ابتعاد أسرته تماما عن الأضواء و الحفاظ علي حياتها الشخصية الخاصة
بعد ذلك فجأة الجمهور بخلع زوجة حمادة هلال الحجاب بشكل نهائي و الذي أثار الجدل من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول تغير موقف زوجته ثم كتب لها ( ربنا يشفيكى ويحفظك ويباركلى فيكي يا أم عيالي اسألكم الدعاء الي زوجتي الغالية و بنت الأصول و ديمآ تحب تفرح الناس وتيجي على نفسها، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي و يحافظ عليكي من كل شر ) .
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