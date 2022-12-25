مؤخرة هيفاء وهبي في هذه الصور صدمت الجميع وفستانها العاري كشف المستور من جسدها المثير.. شاهد

واصلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إثارة الجدل بإطلالاتها الجريئة بمناسبة رأس السنة الجديدة "الكريسماس"، وظهرت في أحدث جلسة تصوير شاركتها مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام وهي ترتدي فستان عاري أثار ضجة على السوشيال ميديا ووصفه الكثير من المتابعين بالفاضح.

وخطفت هيفاء وهبي الأنظار بلوك غريب غير تقليدي، وارتدت فستان أحمر قصير ذات ذيل طويل،

أما من الناحية الجمالية فقد اعتمدت هيفاء وهبي، على وضع اللمسات البسيطة من المكياج .

وتباينت تعليقات المتابعين على إطلالة هيفاء وهبي، وفي الوقت الذي أشاد فيه البعض بجمالها وأناقتها، فقد اتهمها آخرون بتعمد اثارة الجدل واستعراض مفاتنها على السوشيال ميديا بملابس فاضحة وحركات خادشة حسب قولهم.

مؤخرة هيفاء وهبي تثير ضجة

وكانت هيفاء وهبي قد أثارت الجدل أيضاً خلال الساعات الماضية بإطلالة جريئة شاركتها عبر حسابها الشخصي على انستجرام، وظهرت خلالها بجوار الشجرة الخاصة بالاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية "الكريسماس"، وهي ترتدي فستان جريء باللون الأحمر، ومفتوح من الظهر بشكل كبير، وتعمدت التقاط الصور بوضعيات مثيرة حسب وصف الجمهور الذي اتهمها بأنها تتعمد استعراض مفاتنها بشكل خادش، خصوصا مؤخرتها وصدرها.

وعلقت هيفاء وهبي على الصور المثيرة للجدل قائلة: "سحر الكريسماس في الهواء".

هيفاء وهبي تحتفل بالكريسماس بصور جريئة

وكانت هيفاء وهبي قد بدأت الاحتفال بالكريسماس خلال اليومين الماضيين، وظهرت في إطلالتها السابقة بملابس جريئة أيضاً أثارت ضجة بين جمهورها على السوشيال ميديا. واستوحت هيفاء وهبي إطلالتها السابقة التي شاركتها عبر حسابها على انستجرام، نن ألوان شجرة الكريسماس، وعلقت عليها بالقول:" الكريسماس يقترب ".

أحدث أعمال هيفاء وهبي

انتهت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي من تسجيل أغنية جديدة باللهجة المصرية استعدادا لطرحها مع بداية العام الجديد.

هيفاء وهبي سجلت الأغنية داخل أحد استديوهات الصوت بالقاهرة مع خالد تهامي.

وتستأنف النجمة اللبنانية هيفاء وهبى تصوير المشاهدها الأخيرة في فيلمها الجديد "رمسيس باريس" مع المخرج أحمد خالد موسى، في منطقة أكتوبر .

وفيلم "رمسيس باريس" بطولة بطولة هيفاء وهبي، حمدي الميرغني، مصطفي خاطر، محمد سلام، محمد أسامة (أوس أوس)، ومحمد ثروت، محمود حافظ، التونسية سميرة مقرون، مصطفى البنا، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسي، من إنتاج أحمد خالد موسى وريمون رمسيس، وتوزيع سينرجى فيلم