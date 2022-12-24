أحلى من هيفاء وهبي وياسمين صبري بمليون مرة.. شاهد أول ظهور علني لـ عبير زوجة أبو هشيمة التي أذهلت الجميع بجمالها الشديد

تداولت حسابات فنية على السوشيال ميديا صورة نادرة لعبير، زوجة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الأولى وأم نجليه عمر ويوسف.

واستطاعت عبير أن تلفت انتباه رواد السوشيال ميديا بجمالها وأناقتها رغم ابتعادها عن أضواء الإعلام والسوشيال ميديا. عبير هي زوجة أحمد أبو هشيمة الأولي، وكان تعرف عليها أثناء دراسته بالجامعة وتم الزواج وهو في بداية العشرينات من عمره وأنجب منها أبنائه عمر ويوسف.

انفصل أبو هشيمة عن زوجته الأولى بعد سنوات من الزواج دون أن يعلن الأسباب، ورغم انتهاء حياتهما الزوجية لكن علاقته بأبنائه جيدة ويظهر معهما في الكثير من الحفلات والمناسبات العامة.

كرر أبو هشيمة تجربة الزواج من النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، واستمر زواجهما لمدة 3 سنوات تقريبا ثم انفصل في هدوء عام 2012.

تعرف أحمد أبو هشيمة على ياسمين صبري في صالة الألعاب الرياضية ونشأت بينهما قصة حب، وتم زواجهما في 2020 في حفل أسري بسيط بسبب ظروف الحجر الصحي.

بعد عامين من الحياة الهادئة المستقرة أعلن الثنائي انفصالهما بشكل مفاجىء، مطلع شهر مايو الماضي دون إبداء الأسباب.