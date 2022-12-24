هل تذكرون جواهر الدجالة في مسلسل 'الحاج متولي'.. لن تصدقوا كيف أصبح حالها بعد دخولها مستشفى المجانين!

بدأت حياتها الفنية منذ الصغر بعدة أدوار صغيرة في بعض السهرات التليفزيونية والمسرحيات والمسلسلات، وفي عام 1973شاركت في الفيلم الكوميدي "مدرسة المشاغبين"، وأيضًا دورها في فيلم "بدور" لتكون بداية انطلاقها الحقيقية. وعملت الفنانة المصرية أمل إبراهيم في الفن طوال 40 عاما قدمت فيهم 243 عملًا فنيًا، مثلت مع كبار النجوم امثال فريد شوقى، عادل إمام، نور الشريف، يحيى الفخرانى، محمود ياسين، محمد صبحى.

قدمت شخصيات لاتنسى في الأعمال التي شاركت فيها رغم أنها لم تكن البطلة فنتذكر لها شخصية "نبقة" بمسلسل "زيزينيا" وجواهر الدجالة بـ"عائلة الحاج متولى" وهنية فى "العصيان" وأيضا دورها فى "ريا وسكينة"، وشاركت ايضا في مسلسلات "البخيل وأنا"، "يوميات ونيس"، "عباس الأبيض في اليوم الاسود".

كذلك قدمت شخصية الخادمة كما في فيلم "البنات عايزة إيه" وفتاة الليل في فيلم "درب الهوى" والزوجة الخائنة في فيلم "القطار"، ولعل من أهم الأدوار التي أدتها الفنانة أمل إبراهيم دورها في فيلم "الكيت كات"، كما قدمت أعمال أخرى فى السينما والمسرح والتليفزيون، أبرزهم "فيلم هندى"، "أمهات فى المنفى"، "صراع الزوجات"، "عفوا أيها القانون"، "سلام يا صاحبى". من أعمالها في فترة الالفينات فيلم "البرنسيسة" مع علا غانم،كان آخر ما قدمت مسلسل "قمر" مع النجمة فيفى عبده.

وحلت الفنانة أمل إبراهيم، مؤخرا ضيفة على الفنانة إسعاد يونس، ببرنامجها "صاحبة السعادة" بعد غياب طويل عن الأضواء.