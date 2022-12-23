صور جريئه.. الفنانه هيفاء وهبي تحتفل بعيد الكريسماس بطريقتها الخاصه

نشرة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مجموعة من الصور المثيرة لجلسة تصوير أثناء احتفالها بعيد الكريسماس، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام "

وظهرت هيفاء في الصور بجانب الشجرة الخاصة بالاحتفال مرتديه فستان مثير وجرئ من اللون الأحمر، وعلقت :"كريسماس".

يذكر أن أحدث أعمال الفنانة هيفاء وهبي فيلم «أشباح اوروبا» بطولتها أمام أحمد الفيشاوي، مصطفى خاطر، أروى جودة، باسم سمرة، تأليف كريم فاروق، سيناريو وحوار أمين جمال، محمد أبوالسعود، شريف يسري، إنتاج محمد الوزيري، إخراج محمد حماقي.

يدور في إطار اجتماعي لايت كوميدي، حيث يجسد أبطاله هيفاء وهبي، وأحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر شخصيات توأم، ما يعنى أنهم سيقدمون 6 شخصيات مختلفة.