رانيا يوسف تثير ضجه بهذه الإطلالة.. شاهد الصور

نشرت الفنانة رانيا يوسف صورا مغرية لإثارة متابعيها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وظهرت رانيا بإطلالة أنثوية ناعمة، إذ ارتدت فستانا طويلا منفوش باللون الأحمر الناري، واعتمدت مكياج جذاب، مع تسريحة شعر ذيل الحصان.

كانت آخر أعمال رانيا يوسف الدرامية التي تم عرضها مسلسل "الآنسة فرح"، والذي شاركت فيه خلال هذا العام، وحقق نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولة العمل كلًا من: أسماء أبو زيد، أحمد مجدي، مريم الخشت، محمد كيلاني، هبة عبدالعزيز، وتأليف: محمود عزت، وإخراج: بسنت الشافعي، ويتحدث المسلسل حول إستعداد فرح، لزواجها من شادي، ولكن سرعان ما تواجه سلسلة من المفاجآت تجبرها على التأقلم مع واقعها الجديد، وعرض من العمل ما يقرب من 5 اجزاء مكملة كل منهما للآخر.