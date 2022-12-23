السر الخطير الذي يجهله الكثير.. لن تصدقوا ماذا طلبت أم كلثوم من حارس قبرها قبل وفاتها؟

الحقيقة الوحيدة التي يؤمن بها كل البشر، ورغم هذا الإجماع فوقوعه لا يزال حدثا مزلزلا ثقيل الوطأة على كل النفوس. وعندما يكون المتوفى تحت الأضواء الأمر هنا يختلف، لأن صدمة عشاقه ومحبيه في موته تكون أكبر بكثير، ولا يستطيعون تصديق أن حياة هذا النجم الشهير التي كانت مليئة بالصخب انتهت فجأة وعاد إلى التراب كأي إنسان عادي وها هو يرقد في صمت وهدوء.وخلال التقرير التالي نرصد وصايا الفنانة أم كلثوم مع حراس المقابر :قدّم الإعلامي محمود سعد، حلقة خاصة عن الفنانة أم كلثوم، من داخل قرية طماي الزهايرة بمحافظة الدقهلية، مسقط رأس كوكب الشرق.. حيث أوضح خلال التقرير أن أم كلثوم، كانت قد اشترت مقبرة في منطقة البساتين، دُفنت فيها والدتها، ولم يدفن فيها أحد معها، ولكن قبيل وفاة كوكب الشرق”أم كلثوم”، طلبت من الرحمن حارس المقابر ويوسف الذي يقوم بأعمال الدفن، بأنه حال وفاتها يقومون بدفنها بجوار والدتها، ولا يدفنون معهم أحدًا، قائلا: “قالتله لما أموت تدخلني جنب أمي وتقفل العين متفتحهاش علينا تاني أبدًا”.