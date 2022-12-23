لن تصدقوا من تكون.. هذه الطفلة الصغيرة أصبحت فنانة مشهورة ورئيس عربي طلبها للزواج

مغنية وفنانة استعراضية وممثلة لبنانية، لا ينحصر جمهورها في لبنان فقط بل من الدرجة الأولى العالم العربي، وقد اشتهرت بأغاني عديدة.

أنها الفنانة "مريام فارس"، كانت بدايتها الفنية في الرقص إذ تعلمت رقص البالية منذ جيل 5 سنوات وفي التاسعة من عمرها شاركت في برنامج المواهب الصغيرة الذي بثه تلفزيون لبنان وحازت على الجائزة الأولى.وقد كشفت النجمة اللبنانية، ميريام فارس عن تلقيها عرض زواج من الرئيس الشيشاني، أثناء إحيائها لحفل في قصره بمناسبة اليوم الوطني للشيشان.

قائلة : "عرض علي الرئيس الشيشاني رمضان قديروف -33 عاما- الزواج، رغم أنه متزوج ولديه أولاد، وأخبرني أنه كرجل مسلم يحق له الزواج من أكثر من امرأة، لكني اعتذرت له". ويذكر انه بدأ المشوار الفني الحقيقي للفنانة ميريام فارس بعد ان قامت شركة ميوزيك ماستر بإنتاج أول ألبوم لها بعنوان "أنا والشوق" عام 2003 ، كما قامت بتصوير أغنيتين من الألبوم على طريقة الفيديو كليب وهما "أنا والشوق" و"لا تسألني".