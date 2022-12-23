شاهد.. هذا الرجل جعل رضوى الشربيني تكره جميع الرجال وترفض الزواج نهائياً!! لن تصدقوا من يكون!؟

كان موقف الإعلامية رضوى الشربيني بشأن عودة شيرين لحسام حبيب مغايراً رغم كونها معروفة بمهاجمتها للرجال ودعهما ووقوفها الى جانب المرأة في كل المواقف والأحداث. إلا أن كان لها رأياً آخر في أزمة شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب.

حيث أقدمت الإعلامية رضوى الشربيني على الدفاع عن حسام حبيب ووقفت إلى جانبه. وفي وقت سابق اشتعلت وسائل التواصل بعد أن تم تداول صورة لزوج الإعلامية الشهيرة رضوى الشربيني.

واشتهرت الشربيني بمهـاجمة الرجال عبر برنامجها (هي وبس) على قناة “سي بي سي اكسترا”. وتعد المذيعة رضوى الشربيني إحدى أهم المذيعات على الساحة منذ سنوات ولها العديد من الأزمات الشهيرة مع الجمهور بسبب آرائها ضد الرجال حيث أنها تساند وتدافع عن حقوق المرأة بكل قوة.

وكانت رضوى الشربيني، تحدثت عن حياتها الشخصية وتطرقت إلى موضوع طــلااقها من زوجها، الذي لم تعلن عن اسمه، ورفضت الغوص بالتفاصيل، مكتفية بأنها أنجبت طفلتين جميلتين. وظهر زوج رضوى الشربيني، وهو على البحر مع أبنائه من الإعلامية رضوى الشربيني. وكتبت على الصورة تعليقًا قائلة : مشاعر متلــ خبطة باستمرار ساعات بحس إنه ابني ساعات أبويا بس الأكيد إنه مش بس أخويا كل اللي أنا متأكدة منه إنه وجودك في حياتي أنا وبناتي نعمة كل سنة وانت طيب يا غالي وتعيش وتحقق كل اللي نفسك فيه بحبك يا حبيبي. يذكر أن رضوى الشربينى إعلامية بدأت بتقديم برنامج على قناة المحور، وبرنامج فني على قناة الحياة، وعملت أيضا بالتليفزيون المصري، واستطاعت أن تحقق شهرة كبيرة منذ تقديمها برنامج “هي وبس” المذاع على قناة CBC سفرة.

وفي سياق أخر، تحدثت الإعلامية رضوى الشربيني، عن انها قامت بضرب رجل من قبل، بسبب أنه قام بمعاكستها بشكل زيادة عن الطبيعي. وقالت رضوي الشربيني: «خايفة أقول الكلام ده.. لكن تعرضت لموقف فريد في حياتي، وقررت ضرب رجل عشان عاكسني معاكسة زيادة عن الطبيعي».