الموت يفجع الفنانة جومانا مراد.. صرخت بقوة 'كسرت ظهري برحيلك'!!

توفي مساء يوم الأربعاء والد النجمة جومانا مراد، وسيتم تشييع الجثمان بعد صلاة الجمعة من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد غدا، ليتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر.

وبحسب بيان صدر عن مكتبها الاعلامي تستقبل جومانا مراد وزوجها الدكتور ربيع بسيسو العزاء يوم الأحد المقبل بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

جومانا مراد تنعي والدها "فراقك كسرة قلب وظهر"

ونعت جومانا والدها برسالة مؤثرة على انستقرام حيث كتبت له " انا قاعدة جنب بابا بس هالمرة غير كل مره ياباااا يمكن لانها اخر مره بس انا حاسه انك انت الي عايش وانا الي ميته ، انت بدار الحق واحنا بدار الباطل انت الحقيقه واحنا الكذبه انت عند الي احن مننا كلنا عليك فراااقك صعب كتيييييير بيوجع يا حبيبي فراقك كسرة قلب وظهر ، إنا لله وإنا اليه راجعون الله يرحمك يابا برحمته ويغفرلك ويجعل مثواك الجنه الفردوس الأعلى ويصبرنا على فراقك يا حبيبي والحمد لله على كل حال ارجو الدعاء لوالدي وقراءة الفاتحه على روحه".

جومانا وتحضيراتها لرمضان 2023

وكانت النجمة جومانا مراد منشغلة بتصوير مسلسلي"عملة نادرة"، للنجمة نيللي كريم، لتخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، والمسلسل يضم مجموعة كبيرة من النجوم بجانب نيللي كريم وجومانا مراد، منهم جمال سليمان وأحمد عيد ومحمد لطفي، من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.