هل حقاً محمد رمضان لم يصلّي لله ركعة واحدة طوال حياته!؟ هذه الصورة قطعت الشك باليقين

استنكر الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب، تصريح الفنان محمد رمضان الذي قال فيه "ربنا عز وجل بيحب الإنسان الطماع، وربنا قال في القرآن ادعوني خوفًا وطمعًا". وقال شعبان، في منشور له عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": (يا نمبر وان، أولًا تصحيح الآية: "وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ"، يعني مفيش آية بالنص اللي انت كتبته).

وأضاف عميد معهد القلب سابقًا: "ثانيًا يا ريت قبل ما نفتي في التفسير ونعمل فقهاء، نتعلم أبجديات فهم الكتاب والتنزيل، الطمع هنا مش الجشع ومش الطموح المادي الذي لا يرحم؛ لكنه طمع في ثواب الله وعفوه ورضاه ورحمته وجنته والرضا بالعطاء ومن ماديات الدنيا حتى لو كان قليلًا". وتابع شعبان: ولو أنت متمكن، يا ريت تقول لنا ليه كلمة "رحمت" مكتوبة بالتاء المفتوحة هنا مش بالتاء المربوطة؟.. آفة حارتنا ١٠٠ مليون منصة إفتاء. والحقت الكثير من الشائعات محمد رمضان طوال مشواره الفني بينها أنه لم يصلي لله ركعة واحدة.