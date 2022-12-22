من هي زوجة رامز جلال الأجنبية التي أخفاها عن وسائل الإعلام.. والمفاجأة فارق العمر بينهما!!

يعتبر الفنان رامز جلال واحدا من النجوم الذين يفضلون إبعاد حياتهم الشخصية عن الإعلام والسوشيال ميديا، لدرجه أنه حتى الآن لم يكشف عن هوية زوجته أو نجله الوحيد ياسر.

رامز جلال متزوج من سيدة تحمل الجنسية الأمريكية وتكبره ب 10 سنوات تقريبا واتضح أنها تعمل بمجال العقارات، وخلال فترة إجازته يسافر ليقيم معهم هناك، أما في أوقات انشغاله بالتصوير تقيم الأسرة بالكامل في مصر.

أنجب رامز من هذه الزوجة ابنه الوحيد الذي أطلق عليه اسم شقيقه ياسر، ورغم ظهوره المتكرر لكن رامز جلال يرفض الإفصاح عن ملامحه أو حتى الكشف عن مواهبه الفنية.

ما لا يعرفه الكثيرين عن رامز جلال أنه يعاني من مرض الوسواس القهري، ويظهر ذلك في استخدامه للسيارات وطريقة تعامله معها.

اكتشف رامز مؤخرا أنه يعاني من مشكلة في عينه اليسرى، ووصل الأمر بأنه لا يستطيع الرؤية بها تماما منذ فترة طويلة. رامز جلال تجمعه صداقات كثيرة بعدد من أصدقائه في الوسط الفني لكن دفعته في المعهد ضمت عدد كبير من النجوم أبرزهم أحمد حلمي ومحمد سعد.