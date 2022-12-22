أجمل من دنيا بطمة بألف مرة.. شاهد أول ظهور للعروسة الجديدة للمنتج البحريني محمد الترك

انتشرت صورة لفتاة مع محمد الترك قيل أنها زوجته، بعد طليق الفنانة دنيا بطمة نشر مقاطع فيديو استعرض من خلالها الزينة والإضائة داخل صالة كبيرة، وهو بالزي التقليدي البحريني، وهو ما اعتبره الجمهور حفل زفافه الثالث.

ولا يزال مقطع الفيديو الذي نشره المنتج البحريني محمد الترك، يثير الشكوك حول زواجه مجدداً في البحرين، خاصة بعد انتشار صورة له برفقة فتاة قيل أنها زوجته الثالثة، حيث تفاعل المتابعين مع الصورة معتبرين أنها أجمل من دنيا بطمة.

ونشر طليق الفنانة دنيا بطمة صورة لجوازين سفر وحقائب، كاشفاً من خلالها سفره إلى إحدى الأماكن، وهو ما اعتبره العديد من الأشخاص بأنه تأكد منه بأنه تخطى أزمة إنفصاله ويعيش قصة حب جديدة.

وحاول الترك أن ينقل الأجواء والضيافة، دون أن يكشف سبب إقامته لهذا الحفل، مكتفياً بإعادة نشر فيديوهات ضيوفه، التي تضمنت عبارة "مبروك بو حلا".

وأثارت منشورات الترك، الشكوك حول زواجه للمرة الثالثة، حيث تم تداول فيديوهاته بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل البعض ما إذا كان قد تزوح بالفعل رغم المحكمة المستمرة بينه وبين بطمة التي تتهمه بالخيانة أم هي حركة استعراض لإثارة الجدل وإشعال غيرة أم ابنتيه.