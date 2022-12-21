كانت في الأصل ذكر وشكلها قبيح.. صور وتفاصيل عن حبيبة نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي

أثارت حبيبة نجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي ضجة واسعة وتساءل الكثير عنها بعد تسريب بعض صورها على مواقع التواصل الإجتماعي.

وللرد على أسئلة جمهور اللاعب كيليان مبابي كشفت صحيفة "ماركا" الاسبانية أنّ حبيبته اسمها اينيس راو وهي متحولة وكانت في الأصل ذكر! هذا الأمر حصد على نسبة هائلة من التعليقات على المنشورات الخاصة بكيليان، والبعض عبّر عن صدمته بالكشف عن هوية حبيبة اللاعب الفرنسي المشهور في المنتخب الذي لمع اسمه كثيراً في بطولة كأس العالم2022 التي أقيمت مؤخراً في قطر واستطاع فيها مبابي أن يقود منتخب فرنسا للمباراة النهائية، حيث خسر أمام الأرجنتين بضربات الترجيح.

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