دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالة شتوية جذابة وأنيقة جداً.. شاهد



شاركت الفنانة دنيا سمير غانم، مع جمهورها صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “إنستجرام”، حيث ظهرت بإطلالة شتوية جذابة وأنيقة.وارتدت دنيا سمير غانم بنطال باللون الفوشيا ونسقت معه جاكيت طويلا باللون الأسود ليكشف عن جمالها ورشاقتها.ومن الناحية الجمالية، اعتمدت دنيا سمير غانم، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة وناعمة لتكشف عن جمالها وأناقتها. كما اختارت دنيا سمير غانم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة، ووضعت قبعة باللون الأسود لتتناسب مع ظهورها المميز.

https://www.instagram.com/donia.samir.ghanem/?utm_source=ig_embed&ig_rid=eb967494-481f-4a93-9991-a8838ffb411e

