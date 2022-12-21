زواج ميرفت أمين بعمر 67 عام يصدم الجمهور.. والمفاجأة لن تصدقوا من هو العريس وكم يبلغ عمره!!؟

اشتعلت المواقع الاعلامية بأنباء تفيد بزواج الفنانة المصرية ميرفت أمين بعمر 76 عام من رجل أعمال يصغرها بعشرين عام، وهو ما شكل صدمه للجمهور.

وادعت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي زواج الفنانة ميرفت أمين من رجل أعمال مصري في سرية تامة مؤخراً، لتصبح الزيجة التاسعة لها في حياتها.

وزعمت الصفحات أيضاُ إهداء زوج ميرفت أمين الجديد لها ممتلكات فاخرة بمناسبة زواجهما.

تلك الشائعات تسببت في شعورها بالحزن والغضب بسبب تداول أخبار غير حقيقية عنها في الوقت الذي تبتعد فيه عن الأضواء.

وحرصت ميرفت أمين على نفي الشائعة سريعاً بتصريحات صحفية أكدت بها أنها لم تتزوج وغاضبة وحزينة من تداول هذه الشائعات خاصة انها بعيدة عن الأضواء وتعيش حياتها في هدوء، بالإضافة إلى انها شائعة متكررة وكانت آخرها في بداية العام الجاري بجانب شائعات وفاتها التي أغضبتها أيضاً.

يذكر أن آخر أعمال النجمة الكبيرة ميرفت أمين فيلم "أعز الولد" والذي طُرح في مارس 2021، من ﺇﺧﺮاﺝ سارة نوح، ﺗﺄﻟﻴﻒ شريف نجيب وجورج عزمي، وبطولة دلال عبدالعزيز، شيرين، إنعام سالوسة، سامي مغاوري، ومحمد شاهين وغيرهم.