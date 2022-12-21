تكفيه مدى الحياة.. تعرف على الهدية الثمينة التي حصل عليها النجم المصري محمد صلاح من ثري سعودي

عادت قصة نجم المنتخب المصري ونادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح مع الإعلامي السعودي دخيل الأحمدي إلى واجهة الأحداث والتداولات الإعلامية، واصفين الهدية التي قدمها الإعلامي السعودي للنجم المصري بالهدية الثمينة التي ستكفيه طوال العمر.

وكان الإعلامي الأحمدي قد أعلن اهداء محمد صلاح عشر نخلات من نخيل المدينة المنورة للنجم محمد صلاح، لامتناعه عن تسلم جائزة من شركة خمور خلال مونديال روسيا 2018.

وقال الأحمدي في تغريدة على موقع "تويتر"، "أتشرف بتقديم هدية بسيطة عبارة عن عشر نخلات من تمرة عجوة المدينة للنجم العالمي محمد صلاح وستصل بإذن الله ثمارها مدى الحياة إلى مقر إقامته نظير مواقف أبو مكة المشرفة".

يذكر أن تلك ليست المرة الأولى التي يحصل فيها محمد صلاح على جائزة من مواطن سعودي، حيث سبق ان أهداه مسؤول سعودي قطعة أرض في مكة، عقب فوزه بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي.