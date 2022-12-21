بعد مرور 16 عاما على إعدام صدام حسين.. شاهد الفيديو الذي أخفته المخابرات الأمريكية عن الشعب العراقي وما الذي حدث عندما أدخلوا رفيق دربه إلى جلسة المحاكمة ليشهد ضده!؟

رغم مرور أكثر من 16 سنة على إعدام الرئيس العراقي "صدام حسين"، إلا أن الكثير من محبيه لا زالوا حتى اليوم يتغنون بمواقفه وبطولاته، خصوصا ثباته وصلابته أثناء المحاكمة وكلماته وخطاباته الشهيرة فيها، التي ختم بها مسيرته السياسية.

ويشيد العراقيون والعرب بشكل عام بذكاء صدام حسين وحسن اختياره لمساعديه عندما كان في سدة الحكم، حيث وقف أولئك المساعدين بجانبه أثناء المحاكمة ورفضوا أن يدلوا بشهادتهم ضده وينجو بأنفسهم من حبل المشنقة، وهو ما يمثل أسمى معاني الوفاء والتضحية.

ومن أبرز المواقف التي تعبر عن الوفاء والتضحية، ما حدث في جلسة محاكمة صدام حسين بقضية "الدجيل"، حيث أحضروا رفيق دربه "أحمد حسين حضير السامرائي"، ليشهد ضده، لكنه أحرج القاضي أمام شاشات التلفزة التي كانت تنقل وقائع جلسة المحاكمة.

ورغم أن صدام حسين، انصدم عندما ادخلوا الشاهد أحمد السامرائي، الذي شغل منصب رئيس ديوان الرئاسة لمدة 15 سنة، إلى أنه أبتسم بعد ذلك عندما سمع كلمات رفيق دربه وهو يدافع عنه ويرفض الإدلاء بشهادته.

ورد الشاهد السامرائي على القاضي عندما طلب منه الإجابة عن سؤال، فقال له «إذا أجبتك فسأحرجك ولذلك أرفض الإجابة وهذا من حقي».

ولم يكتفي السامرائي برفض الإدلاء بشهادته، لكنه دافع عن صدام حسين أيضاً، ووصفه بسيدي الرئيس، ورفض أن ينادوه بالمتهم، فما كان من صدام حسين إلا أن يبتسم ويردد كلمة: "عفية".

السامرائي يرفض خيانة رفيق دربه

رفض السامرائي أداء اليمين عندما طلب منه القاضي، ورد عليه قائلا: «لن احلف وسبق أن قلت أني لن احلف لكنكم احضرتموني بالقوة لقد ضربت وأنا لن انفع كشاهد لا في هذه القضية ولا في القضايا الاخرى لأنه ليس هناك شيء لدي لأقوله».

واضاف «انا لن اسمح لنفسي بأن أكون شاهدا لا لنفسي ولا لعائلتي ولا لمدينتي المناضلة البطلة حيث احفاد الرسول.. ثم لوأجبت على أسئلتك سأحرجك»! ثم ادى اليمــين بعد ان اقترح عليه القـــاضي الحـــديث عن المعـــلومات التي يتذكرها. ونفى السامرائي عندما سأله المدعي العام جعفر الموسوي اي علم له بأحداث الدجيل وقال «حينها كنت وكيل وزارة الخارجية وسمعت عبر البي.بي.سي عن احداث داخلية والتصدي لعملية اغتيال الرئيس».

واضاف «لا اذكر شيئا عن احداث جرت قبل أكثر من عشرين عاما والذاكرة لا تسعفني». وعندما عرض عليه القاضي عددا من الأوامر الصادرة عن ديوان الرئاسة بتنفيذ احكام اعدام موقع عليها بخط يده قال «إذا تعرض الرئيس لعملية الا تختلف هذه القضية عن بقية القــضايا البسيطة». وتابع السامرائي «هؤلاء مجرمون محكوم عليهم بالاعدام».

لست رجل قانون!

ومن المواقف الشامخة التي شهدتها جلسة محاكمة صدام حسين بحادثة "الدجيل"، رفض صدام حسين الوقوف عند مخاطبة القاضي ووصفه بأنه ليس رجل قانون. وعندما كان القاضي يستجوب السامرائي انبرى صدام قائلا «اليس هذا ارهابا؟». فرد عليه القاضي «عندما تتحدث المفروض بك ان تخاطب المحكمة واقفا».

ورد صدام «اعتدت ان افعل هذا مع رجل القانون القاضي السابق رزكار اما انت فلست رجل قانون.. انت لا تستحق الجلوس على هذا الكرسي لأنك انسان جاهل بالقانون».

صدام حسين في سطور

وُلد صدام عام 1937 لعائلة سنية فقيرة تعمل في الزراعة بقرية العوجة الواقعة بالقرب من مدينة تكريت في الشمال الغربي من بغداد. ولم تُتَح له الفرصة بعد إنهائه تعليمه الثانوي للالتحاق بالمدرسة الأكاديمية ببغداد، وذلك لضعف علاماته.

وعن عمر يافع، تأثر صدام بأفكار خاله القومية والمناهضة للاستعمار البريطاني آنذاك، وببعض المؤلفين القوميين، ومن بينهم ميشيل عفلق، وخطت هذه الأفكار بعد ذلك مسيرته الفكرية والإيديولوجية وتوجهاته السياسية.

حيث أصبح عام 1956 عضواً نشطاً في حزب البعث العربي الاشتراكي في العراق، وتعرض للاعتقال ستة أشهر بتهمة قتل أحد رجال السلطة في تكريت.

وبحلول عام 1958، أطاحت مجموعة من ضباط الجيش غير البعثيين بقيادة عبد الكريم قاسم، بحكم الملك فيصل الثاني، وأوكلت حينها مهمة اغتيال قاسم الذي شغل بعد ذلك منصب رئيس الوزراء، إلى صدام حسين، بتكليف من حزب البعث.

إلا أن صدام فشل في المهمة واضطر لاحقاً إلى الهرب خوفاً على حياته، إلى سوريا ومنها إلى مصر، حيث التحق بصفوف كلية الحقوق بالقاهرة وتولى قيادة الطلبة البعثيين.

ومع نجاح الانقلاب العسكري الذي قاده حزب البعث يوم 14 يوليو/تموز 1963 واستلامهم الحكم، عاد صدام حسين من جديد إلى العراق. إلا أن سلسلة الانقلابات العسكرية لم تتوقف منذ ذلك الحين.

فقد نجح صدام في إنشاء نظام أمني قوي بحزب البعث عرف باسم "جهاز حنين"، كان يخطط عبره للاستيلاء على الحكم في العراق. وفعلاً نجح في مهمته في يوليو/تموز 1968. وعين بعد ذلك نائب رئيس مجلس قيادة الثورة إلى جانب منصبه كمسؤول للأمن الداخلي.

ومنذ ذلك الحين، بذل صدام جهوداً كبيرة لتعزيز نفوذه في السلطة، إذ عين العديد من أفراد عائلته وأبناء عشيرته بمناصب مهمة في الحكومة العراقية وأسس جهازاً أمنياً قوياً.

وبدأ نجمه يلمع في الشارع العراقي والعربي، بإطلاقه العديد من المبادرات كتأميم النفط ومحو الأمية في العراق. كما وقع عام 1975 بصفته نائب الرئيس، اتفاقية مع شاه إيران لإعادة ترسيم الحدود في منطقة شط العرب التي قسمت مناصفة بين إيران والعراق.

وتوجت مسيرته السياسية عام 1979 باستلامه الحكم وتعيينه رئيساً للعراق، خلفا لأحمد حسن البكر الذي قدم استقالته في ذلك الوقت، بسبب كبر سنه.

صدام على سدة الحكم.. حروب وطموح توسعية

كانت فترة حكم صدام حسين، مثيرة للجدل وللانقسامات في العراق، حيث كانت شاهدة على الكثير من الحروب والنزاعات، واستخدام مفرط للعنف والتضييق على المعارضين.

وكانت بداية حكمه، بإعدام 17 شخصاً من قادة الحزب البعثي الذين اتهموا بتدبير انقلاب عسكري، عقب استلام صدام الحكم. وأطلقت في الأثناء حملة "تطهير" واسعة شملت أكثر من 450 شخصاً من قادة الجيش.

ويبدو أن طموح صدام لتعزيز حكمه لم يتوقف عند السياسات التي قادها في العراق، حيث قرر تحدي الحلفاء والجيران ومواجهتهم. فألغى في البدء اتفاقية شط العرب مع إيران، وقرر محاربة النظام الإيراني خوفاً من تمدد الثورة الإيرانية إلى داخل العراق والمناطق المجاورة. واندلعت حرب دامية بين البلدين استمرت ثماني سنوات من 1980 إلى 1988 أزهقت فيها أرواح أكثر من مليوني شخص وتسببت في خسائر مادية وبشرية فادحة.

وبمجرد انتهاء الحرب، اشتعل فتيل أزمة متصاعدة وتوترات حادة مع الكويت، بسبب استغلال حقول النفط المشتركة التي تقع على الحدود بين البلدين، والديون المالية للعراق على الكويت وغيرها من الأسباب.

وسرعان ما تطورت الأحداث التي فشلت بلدان عربية وأجنبية في تطويقه، وغزا الجيش العراقي الكويت وأعلنت يوم 2 أغسطس/آب 1990 محافظة تابعة للعراق.

وتحت عنوان "عاصفة الصحراء" تمكن التحالف الدولي الذي تقوده آنذاك الولايات المتحدة الأمريكية، من إجبار الجيش العراقي على الانسحاب من الكويت. وفرضت العديد من العقوبات الاقتصادية والسياسية على العراق الذي دخل في عزلة دولية وأزمة اقتصادية خانقة.

وفاقم من عمق الأزمة، التوترات الداخلية التي كان يمر بها العراق، إذ اندلعت انتفاضة شعبية عام 1991 في المناطق الكردية والشيعية كانت تهدف إلى الإطاحة بحكم صدام حسين، إلا أنه نجح في إخمادها بالرغم مما رافق ذلك من عنف وانتهاكات جسيمة، بلغت حد اتهامه بارتكاب إبادة جماعية.

وعقب هذه الحروب المتتالية والنزاعات الدامية، دخل النظام العراقي في أسوء فصوله، وتوترت علاقاته مع أغلب الحلفاء الدوليين ومن بينهم الولايات المتحدة، التي كانت سبباً وراء قرار مجلس الأمن التفتيش عن أسلحة دمار شامل ادعت وجودها في العراق، وتدمير الأسلحة العراقية.

وبدعوى تشكيلها خطراً على الأمن القومي والدولي بعد محاولتها غزو جيرانها، وباتهامها بدعم الجماعات المسلحة، قررت الولايات المتحدة غزو العراق، وفعلاً غزت القوات المسلحة الأمريكية بغداد عام 2003 وأطاحت بحكم صدام حسين، بعد ربع قرن من استلامه الحكم وتوجيه كثيرين اتهامات له بارتكاب جرائم انسانية.

صدام حسين.. على منصة الإعدام

لم يستسلم صدام حسين في ذلك الوقت بسهولة، وقرر الهرب والاختباء، لأنه كان يعلم حقيقة ما ينتظره. ولكن الحملات الأمنية والعسكرية المكثفة انتهت يوم 17 ديسمبر/كانون الأول 2003 بالوصول إلى مكان اختبائه الأخير في منطقة قريبة من مسقط رأسه بتكريت.

من هناك كانت بدايته، وهناك كانت آخر أيامه حراً طليقاً. ويرى محللون أن عملية اعتقال صدام لم تكن مفاجئة، وذلك بسبب تخلّي كل الأطراف وكل المقربين عنه، حتى من عائلته ومن عشيرته.

وتحدثت العديد من المصادر والتحقيقات، عن مفاوضات سرية بين جنرالات وقادة أمريكيين مع صدام حسين خلال فترة اعتقاله من عناصر الاستخبارات الأمريكية.

ولا يزال يذكر العراقيون والعالم العربي إلى اليوم، جلسات محاكمة صدام حسين وكلماته وخطاباته الشهيرة فيها، التي ختم بها مسيرته السياسية. وانتهى به المطاف يوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2006 على منصة الإعدام يلف عنقه حبل المشنقة.

لماذا أعدم صدام حسين بتلك السرعة!؟

لم يكن في ذلك الوقت، يتوقع أحد من العراقيين والعرب على حد سواء، أن تتم محاكمة صدام حسين بتلك السرعة، وتكون نهاية الرئيس الذي اشتهر بقوته وذاع صيته لسنوات طويلة، متدلياً من حبل المشنقة، صباح يوم 30 ديسمبر/كانون الأول 2006، الذي وافق آنذاك يوم عيد الأضحى.

ولتفسير ذلك الأمر، قال "محمد منيب"، المحامي المصري الذي دافع عن الرئيس العراقي الراحل صدام حسين إن الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش كان يريد رأس صدام قبل الانتخابات وقتها ليحقق بها نصرا زائفا.

وأضاف محمد منيب، في تصريحات نقلتها "RT"، أن: "جورج بوش كان يريد رأس صدام قبيل الانتخابات التي كانت على الأبواب وقتها ليحقق بها نصرا زائفا، وأذكر أيضا تغير أعضاء هيئة المحكمة ثلاث مرات وقتل ثلاثة من المحامين الذين كانوا يترافعون عن الرئيس صدام حسين، فضلا عن واقعة طرد المحامي الأمريكي رمزي كلارك، عندما اعترض على شرعية المحاكمة، وكذلك المحامية اللبنانية بشري خليل، عندما أبدت اعتراضا قانونيا على إجراءات المحاكمة، وخروج بريمر في هذا التوقيت ليروج تلك الأكاذيب بالتأكيد له اهداف من وراء ترديدها".

مترجم عراقي يفضح الأمريكان

في الثالث عشر من ديسمبر/كانون الأول عام 2003، أعلن البنتاجون أنه تم العثور على الرئيس العراقي صدام حسين في حفرة قرب مزرعة، ورغم انتشار هذه الرواية واقتناع الملايين حول العالم بها، إلا أن مترجم عراقي عمل مع القوات الأمريكية فند هذه الرواية في الذكرى الخامسة عشرة لإعدام صدام حسين، وقال إنه "تم تلفيق هذه الرواية لكي لا تتعرض هيبة الولايات المتحدة لأي ضرر".

ونقلت وكالة "نوفوستي" الروسية، عن المترجم الذي رفض الكشف عن هويته، قوله إنه "تم العثور على صدام حسين في غرفة"، معتقدا أنه كان "يصلي لارتدائه الدشداشة".

وبحسب المترجم الذي كان يرافق الجنود الأمريكيين المكلفين بتنفيذ عملية اعتقال صدام، "فقد استخدم الجيش الأمريكي نوعا من المسحوق المخدر للقبض على الرئيس العراقي السابق".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة وعدت بملايين الدولارات كمكافأة لمن يقدم معلومات عن المكان الذي كان يختبئ فيه الرئيس العراقي الراحل.

حارس صدام

"بعد حوالي ثمانية أشهر من بداية عملي، تلقوا (القوات الأمريكية) معلومات، بالطبع، سرية للغاية، لم يعرف عنها أحد، عن المكان الذي كان يختبئ فيه صدام حسين في منطقة الدور بمحافظة صلاح الدين.. هذا المكان يقع في مزرعة على بعد أمتار قليلة من نهر دجلة وعلى مسافة 50 مترا أو حتى أقرب في منطقة المعبر "، يضيف المترجم.

وبحسب قوله ، كانت هناك رواية أفاد بها أحد أقارب حراس صدام حول مكان وجوده المزعوم ، ثم تم التحقق من هذه المعلومات من خلال متابعة الحارس الشخصي الذي جلب الطعام للرئيس السابق.

لم يكن أحد يعلم أن هذا كان حارس الرئيس- وفق المترجم- "لكن شكوك الجيش الأمريكي كانت بسبب حقيقة أن هذا الرجل كان يشتري أفضل السلع من علامات تجارية معينة في الأسواق، ونظرا للوضع المعيشي السائد في البلاد حينها أثارت أحواله الشبهات؛ ونتيجة لذلك اتضح كل شيء".

الوصول للغرفة

بعد قصة الحارس، يستطرد المترجم في مقابلته التي طالعتها "العين الإخبارية" في الوكالة الروسية : "تم إرسال وحدة من القوات الخاصة إلى المكان، وفي نفس الوقت هبطت مجموعة من الجنود" وهنا لم يُسمح للمترجم نفسه بالاقتراب لأنه لم يكن يرتدي قناع الغاز "المخدر الذي تم رشه على مساحة حوالي كيلومتر مربع في الغرفة والمزرعة التي كان يتواجد فيها الرئيس الراحل".

وبينما كانت القوات الأمريكية تخرج أشخاصا من المكان، بادرهم المترجم بالسؤال عن هوياتهم، فأخبره أحد الضباط بأنه "الرئيس صدام حسين وأن القوات الخاصة أُرسلت لاعتقاله".

متعلقات الرئيس

في هذه اللحظة وبعد أن تم إخلاء صدام حسين بطائرة مروحية ، تمكن المترجم من معاينة الغرفة التي كان الرئيس العراقي الراحل يختبئ فيها: "كانت بعرض 3.5 أمتار وطول حوالي أربعة أمتار، وفيها سريران".

كما كان فيها "زوجان من أحذية تقويم العظام، وملابس باهظة الثمن، وعطور وأغراض شخصية بينها ساعة يد الرئيس، والعديد من صور عائلته، وجهاز تسجيل بشريط فارغ وتسجيلات صوتية للرئيس وأشياء أخرى ثمينة".

لكن كل تلك المتعلقات كحذائه وساعته وملابسه وحتى طعامه "تمت سرقتها" بحسب المترجم، الذي قال إن "شخصا من الجيش اعتبر كل ذلك تذكارا".