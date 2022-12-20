بعد 4 أعوام من الصراع بالمحاكم.. آمبرد هيرد تعلن تسوية قضيتها ضد جوني ديب

كشفت النجمة العالمية آمبر هيرد، عن انتهاء قضيتها مع زوجها السابق جوني ديب بعد أربع سنوات في المحاكم .

وقامت آمبرد هيرد بإعلان تسوية القضية إثر ادعائها التعرض للعنف المنزلي على يد ديب ، وهو ما انتهت بخسارتها للدعوى.

جوني ديب وآمبرد هيرد :

وكان قد عاد صراع المحاكم مجددا بين النجم جوني ديب والنجمة آمبرد هيرد؛ وذلك بعد عزم الأخيرة تقديم استئناف على الحكم الذي صدر بسدادها مبلغ 10.35 ملايين دولار لزوجها السابق جوني ديب، في قضية تشهير بارزة.

وقدم محامو آمبر هيرد إخطارا باستئناف الحكم في محكمة مقاطعة فيرفاكس، حيث استمعت المحكمة لمدة 6 أسابيع إلى شهادات هيرد وديب.

من خلال الإخطار يتم إبلاغ المحكمة أن هيرد تعتزم استئناف هذا الحكم، بالإضافة إلى أحكام أخرى أصدرها القاضي، ومنها رفض طلب هيرد بإلغاء الحكم، وكذلك رفض طلب إعادة المحاكمة.

وقال متحدث باسم هيرد في بيان "نعتقد أن المحكمة ارتكبت أخطاء حالت دون إصدار حكم عادل ومنصف.. لذلك نستأنف الحكم"، بحسب ما ذكرت وكالة الأسوشيتد برس.

آمبرد هيرد وانفصالها عن جوني ديب :

بعد معاناة طويلة مع إدعاءات أمبر هيرد حتى وقعت لحظة الانفصال الحاسمة، ظهر جوني ديب في حالة مزاجية جيدة عندما وصل إلى بروفة في أرينا سانتا جوليانا يوم الأحد بحضور امرأة غامضة ذات شعر أحمر.

الممثل البالغ من العمر 59 عامًا، الذي فاز مؤخرًا بقضية تشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد ، 36 عامًا، ظهر بابتسامة كبيرة وملابس عصرية كما كان دائمًا بقميص أبيض وبنطلون جينز أزرق وقبعة بنية اللون.