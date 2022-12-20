ظهرت عارية كيوم ولدتها أمها.. النجمة التركية هاندا أرتشيل بين أحضان حبيبها كرم بورسين في اوضاع حميمية بعيداً عن أعين الناس!!

أعادت حسابات فنية على مواقع التواصل الإجتماعي تداول صور للفنانة التركية هاندا أرتشيل والفنان كرم بورسين، أثناء قضاء عطلتهم السابقة في منزل خيالي بعيداً عن الأضواء والضجة الإعلامية.

منزل كرم وهاندا الخيالي هو في منطقة بودروم السياحية حيث يستأجران فيلا كبيرة في منتجع سياحي شهير هو Six Senses Kaplankaya

المنتجع فيه أماكن خيالية ويحتوي على مسبح ومركز للندليك والكثير من التفاصيل التي تجعل الزبائن يستمتعون وقد يصل سعر الليلة الواحدة فيه إلى حوالي 500$

من جهة أخرى، ضجة كبيرة أثارتها فنانة تركية شهيرة بعد انتشار عدة تغريدات لها وهي تعترف بوقوعها بغرام كرم بورسين وتتغزل الأمر الذي أثار تساؤلات عن ردة فعل هاندا أرتشيل عن حبيبة النجم الجديدة

حبيبة كرم بورسين الجديدة هي جيمري بايسال التي وقعت في موقف محرج بعد انتشار صور لتغريدات لها تتغزل بـ وتساءل الجمهور عن ردة فعل هاندا أرتشيل.

تغريدات جيمري تعود لحوالي 8 سنوات إلى الوراء وكانت لا تزال في المرحلة الثانوية حيث تغزلت به عند ظهوره في مسلسل ما وراء الشمس.

وجاء في التغريدات: “لا أكتب عن كرم ملاحظة بل ملحمة، إنه روحي”. “كرم بورسين عن ثلاثة رجال”. “كم أن كرم يقبل زينب بشكل جميل، ما شاء الله ما شاء الله”

يذكر ان الفنانة التركية هاندا ارتشيل ، هي ممثلة وعارضة أزياء تركية من مواليد عام 1993.

اشتهرت بدور سيلين في مسلسل بنات الشمس وكذلك بدور حياة في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام. وكذلك بدور هازالفي المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء ايضا دور موجدة في مسلسل حلقة. وفي 2012 انضمت إلى ملكة جمال أذربيجان وحصلت على المركز.