من الأمام ومن الخلف.. هيفاء وهبي في استعراض ساخن لجسمها المثير والجمهور مصدوم من جرأتها _شاهد الصور

شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صور جريئة مع جمهورها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "إنستجرام"، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة وجريئة في ذات الوقت.

وارتدت هيفاء وهبي في ظهورها المثير للجدل فستان أنيق وجذاب باللون الازرق، وتميز الفستان بتفصيلة جريئة تكشف عن جمالها ورشاقتها.

أما من الناحية الجمالية فقد أعتمدت هيفاء وهبي، في المكياج على اللون الأسود والبني للعيون الذي يكشف جمالها، ووضعت احمر للشفاه باللون الاحمر الغامق الذي يبرز جمال انوثتها.

كما اختارت هيفاء وهبي، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت، ووضعت قبعة باللون الابيض لاكمال ظهورها.

ولم تتكلف بوضع الكثير من الاكسسوارت، واكتفت بالظهور بإطلالتها الجذابة.

وتباينت تعليقات المتابعين على صور هيفاء وهبي الجديدة، حيث أشاد البعض بجمالها وأناقتها، بينما انتقد اخرون فستانها الذي أظهر تقاسيم جسمها بشكل لافت ومثير حسب قولهم.