زواج آمبر هيرد من فنان مصري شهير يشعل التواصل ويحرق قلب طليقها جوني ديب!! لن تصدق من هو العريس!!

انصدم الجمهور المصري بعد أن اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بأنباء زواج الممثلة الأمريكية آمبر هيرد من نجم مصري شهير.

وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بخبر زواج النجمة آمبر هيرد من النجم المصري العالمي رامي مالك الأمر الذي صدم الجمهور.

خبر زواج آمبر هيرد ورامي مالك الذي لم يتم نفيه أو تأكيده تم تداوله بالتزامن مع رفع "آمبر هيرد" دعوى قضائية مضادة ضد شركة التأمين الخاصة بها مدعية أنها يجب أن تدفع التعويضات التي تُدين بها لزوجها السابق "جوني ديب"، بعد خسارتها محاكمة التشهير التي عُقدت في وقتٍ سابق من هذا العام.

ويأتي ذلك بعد أن رفعت شركة New York Marine and General Insurance Co دعوى قضائية ضد الممثلة لإنقاذ نفسها من دفع أي مبلغ لتغطية خسارتها، حيث تصر "آمبر هيرد" على أن شركة التأمين مسؤولة عن دفع التعويضات التي تدين بها لـ"جوني ديب".

وفاز جوني ديب بالحكم في ثلاث تهم، بينما حصلت "آمبر هيرد" على واحدة. وقد أُمرت بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت لـ"جوني ديب"، والتي وصلت إلى 10.35 مليون دولار. ومع ذلك، نظرًا لأنها من حقها أن تحصل على 2 مليون دولار من "ديب" في القضية الوحيدة التي فازت بها، فإن الرقم هو 8.35 مليون دولار.

وأوضح "ديب" أنه ليس لديه نية لدفع مبلغ 2 مليون دولار الذي طلبت منه المحكمة دفعه إلى "هيرد" لربح تهمة تشهير واحدة.