بعد الشورت القصير.. دنيا بطمة تقهر زوجها السابق بإطلالة صارخة وتظهر بجمبسوت ليجن يكشف كل تفاصيل جسمها المثير والجمهور يعلق 'ضبي حالك عيب'

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة مع جمهورها أحدث جلسة تصوير لها وذلك عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات القصيرة إنستغرام، حيث ظهرت بإطلالة وصفها المتابعين بالجريئة وتعرضت بسببها للانتقادات اللاذعة.

وارتدت دنيا بطمة، بإطلالة المثيرة للجدل جمبسوت ليجن باللون الأسود ومجسم ذات الاكمام الطويلة، ومن الناحية الجمالية، اعتمدت مكياج ناعم وتسريحة شعر كشفت عن جمال ملامحها و تبرز جمالها.

دنيا بطمة بالشورت القصير

لجأت دنيا بطمة مؤخراً إلى الظهور باطلالات جريئة وملابس فاضحة حسب وصف الجمهور، ولم يكن ظهورها اليوم بالجمبسوت ليجن إلا استكمالاً لإطلالاتها الجريئة التي تشاركها مع جمهورها على انستجرام، وكان اخرها ظهورها خلال اليومين الماضيين بشورت ليجن قصير وتوب اورانج، واختارت وضعيات جريئة لالتقاط الصور وهو ما أثار ضجة على مواقع التواصل الإجتماعي.

ومن الناحية الجمالية فقد واعتمدت دنيا بطمة في اطلالاتها المثيرة للجدل على إبراز ملامحها الجميلة بوضع المكياج الخفيف والهادئ واكتفت بوضع احمر الشفاه باللون الأحمر يتناسب مع اطلالتها الأنيقة والجريئة، وتركت شعرها الطويل الأسود منسدلاً على ظهرها وأكتافها.

وتباينت آراء المتابعين للفنانة دنيا بطمة على السوشيال ميديا بين من أعجبوا بإطلالتها وجمالها وآخرون إنتقدوا جرأتها مؤخرا في إختيار ملابسها وأنها لا تتناسب مع ثقافة وأعراف مجتمعها المغربي والعربي وعليها مراعاة كونها أم لطفلتين حسب رأيهم الأمر مما إضطرها إلى إغلاق خاصية التعليقات بسبب الهجوم عليها.

آخر أعمال دنيا بطمة

قدمت الفنانة المغربية دنيا بطمة، مؤخراً أغنية "حب المصالح"، وهي من كلمات الشاعر الغنائي عماد الأسعد وألحان أسعد حسن وتوزيع حمزة الغازي.

كما طرحت المطربة دنيا بطمة أغنية جديدة عبر Youtube، باسم "قنبلة" من كلمات منى الطوير، ألحان د. إبراهيم الدخيل وتوزيع وليد ميمني، وهي من إنتاج الترك للإنتاج الفني.

وكان أحدث أعمال دنيا بطمة أغنية "ندمانة"، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها السابق رجل الأعمال البحريني محمد الترك.