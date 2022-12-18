في البانيو عارية كيوم ولدتها أمها.. شاكيرا تظهر بصور فاضحة مع شخص غريب وتثير ضجة بجسدها الرشيق

شهدت مواقع التواصل الإجتماعي ضجة واسعة بعد انتشار صورة فاضحة للنجمة العالمية شاكيرا وهي عارية في البانيو وبجانبها شخص مجهول.

ورغم أن شاكيرا اصبحت والدة لطفلين، إلا أنها جعلت جسدها مباحًا للملايين وخصوصًا للمكبوتين جنسيًا.

وتعرّضت لانتقادات كثيرة خصوصًا من متابعينها العرب الذين تساءلوا عن سبب ظهورها عارية تماماً أمام هذا الشخص أن كان ذكرًا أو أنثى وتسريبها على السوشيال ميديا وأمام كل خلق الله.

الجدير بالذكر أن الفنانة شاكيرا من أصول لبنانية، لكنها لم تعد تحمل الصفات العربية، وكانت آخر زيارة لها لبيروت قبل عامين حيث حفلة في مهرجانات (الارز) وتقاضت ملايين الدولارات ليوم واحد.