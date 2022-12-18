أرقام فلكية.. لن تصدقوا كم يتقاضى لاعبوا المنتخب المغربي شهرياً والمفاجأة براتب ياسين بونو!!



بعد تألقهم في بطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً في قطر، أصبح لاعبو المنتخب المغربي محل اهتمام الملايين من عشاق الرياضة في الوطن العربي، ولعل أبرز الأسئلة التي يبحث الجمهور عن اجابتها هو كم تبلغ رواتب وأجور لاعبي منتخب المغرب ومن هو اللاعب الذي يتقاضى أعلى أجراً؟

كم تبلغ رواتب لاعبوا المنتخب المغربي؟

حسب الاحصاءات الأخيرة فإن الحارس ياسين بونو وهو حارس مرمى نادي إشبيلية الإسباني يتقاضى 1.3 مليون يورو سنويًا، أي ما يعادل حوالي 109000 يورو شهريًا.أما أشرف حكيمي مهاجم نادي باريس سان جيرمان يتقاضى حوالي 8 ملايين يورو سنويًا، أي ما يعادل حوالي 666666 يورو شهريًا.حكيم زياش لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي ينال مبلغ 6.1 ملايين يورو سنويًا، أي ما يعادل حوالي 508000 يورو شهريًا.يحيى عطية الله وهو يلعب لنادي الوداد المغربي يتقاضى 1.5 مليون يورو سنويًا، أي ما يعادل حوالي 125000 يورو شهريًا.سليم أملاح لاعب نادي ستاندارد لييج البلجيكي يحصل على 2.9 مليون يورو سنويًا، أي ما يعادل حوالي 242000 يورو شهريًا.سفيان أمرابط لاعب نادي فيورنتينا الإيطالي يتقاضى 1.5 مليون يورو سنويًا، أي ما يعادل حوالي 125000 يورو شهريًا.يوسف النصيري يلعب لنادي إشبيلية الإسباني ينال 1.2 مليون يورو سنويًا، أي ما يعادل حوالي 100000 يورو شهريًا.جواد الياميق يلعب لنادي الريال بلد الوليد يتقاضى 350 ألف يورو سنويًا، أي ما يعادل حوالي 30000 يورو شهريًا.أشرف داري لاعب نادي بريست الفرنسي ينال 1 مليون يورو سنويًا، أي ما يعادل حوالي 84000 يورو شهريًا.عز الدين أوناحي لاعب نادي أنجيه الفرنسي يحصل على 108000 ألف يورو سنويًا، أي ما يعادل حوالي 19000 يورو شهريًا.سفيان بوفال يلعب نادي أنجيه الفرنسي ويحصل على 2.7 مليون يورو سنويًا، أي ما يعادل حوالي 225000 يورو شهريًا.

