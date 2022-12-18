على أنغام أغنية أجنبية.. نادين نسيب نجيم تجنن الشباب بوصلة رقص ساخنة مع إبنتها.. شاهد الفيديو

أثارت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهورها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام وهي تؤدي وصلة رقص مع ابنتها على أنغام أغنية أجنبية.

وظهرت نادين نسيب نجيم إبنتها هافين، وهما يرقصان بعفوية وخفة دم نالت اعجاب المتابعين

وعلقت نادين على مقطع الفيديو قائلة :"الله يحميكي حياتي يا ماما … شو بتحب الموسيقى و بترقص من قلبها، الله يحمي جمالك و يعطيكي ايام حلوة".

وكانت نادين قد شاركت متابعيها صورة للنجمة العالمية ميريل ستريب على صفحتها الخاصة، مرفقة ببعض القرارات المهمة، التي كانت اتخذتها النجمة العالمية في مرحلة من حياتها. واعتبرت نادين ان الاستعانة بمقررات ستريب إفضل إجابة لمنتقديها. وأهم ما يبرز في هذه المقررات قول ميريل ستريب انها لا تريد إضاعة المزيد من الوقت بالامور التي تؤذيها، أو يأسفها سماعها. لم أعد أتحلى بالصبر على السخرية او النقد المفرط. لقد فقدت الرغبة في إرضاء أولئك الذين لا يحبونني، قررت ألا أتعايش بعد الآن مع النفاق والخداع والثناء الرخيص. في الصداقة أنا أكره عدم الولاء، والخيانة... وفوق كل ذلك لا صبر لدي على من لا يستحق صبري".

خلاف نادين وسيرين عبدالنور تعود إلى الواجهة

عاد الخلاف القائم بين الفنانة نادين نسيب نجيم والفنانة سيرين عبد النور، إلى واجهة الأحداث بعد قيام الأخيرة بعمل "بلوك" لـ نادين بحسب ماذكرته ET بالعربي.

وكانت سيرين عبد النور قد تحدثت عن ذلك الخلاف أكثر من مرة في تصريحات تلفزيونية حيث قالت على هامش مشاركتها في ندوة ضمن فعاليات "منتدى الإعلامي العربي" في دبي، أنه كان هناك تعاون بينهما في عمل ولكن نادين رفضت.

وسبق لسيرين أن تحدثت أيضاً عن ذلك الخلاف عندما سألها الإعلامي نيشان عن إمكانية التعاون مع نادين نجيم، وقالت أنها كانت موافقة ولكن نادين رفضت الفكرة.

وكتبت نادين نجيم عبر حسابها على تويتر رسالة غامضة جاء فيها:"حلو الانسان لما يحكي يزين كلامه كرمال قيمته أولاً وأهم شي المصداقية بالكلام، وتابعت نادين "في مثل بقول خالف تُعرف وفي ناس بتهاجم لتُعرف.. الفن لذة وكيمياء واحترام ومحبة إذا ما انوجدوا صعبة يجتمعوا".

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