وصفتها مذيعة “بي بي سي” باللقطة الفيروسية.. صورة قضيب اللاعب الفرنسي كيليان مبابي أثناء احتضان زميله أشرف حكيمي تثير ضجة _شاهد

وصفت مذيعة أمريكية اللقطة التي ظهر بها لاعب المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، وزميله اللاعب المغربي أشرف حكيمي بأنها لقطة فيروسية صادمة، حيث ظهر قضيب اللاعب الفرنسي وهو يبدوا منتصب أثناء عناقه اللاعب المغربي، وهو ما أثار موجة سخرية في أوساط الشارع الرياضي.

وقالت فيكتوريا فالنتين، المذيعة في قناة “بي بي سي” البريطانية ، أنها مصدومة بشأن صورة جمعت بين لاعب المنتخب المغربي أشرف حكيمي وصديقه في المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، عقب انتهاء المباراة بين المنتخبين الأربعاء الماضي، والتي انتهت بتأهل الديوك الفرنسية للنهائي.

وفي اللقطة الفيروسية، كان الفرنسي كيليان مبابي البالغ من العمر 23 عامًا يواسي اللاعب المغربي أشرف حكيمي بعد الهزيمة أمام فرنسا في كأس العالم يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار“، يبدو أن العناق اللطيف لم يكن الشيء الوحيد الذي لفت انتباه الناس حيث بدأت التعليقات تتدفق حول الانتفاخ الكبير في قضيب كيليان مبابي الواضح في سرواله القصير.

وقالت الصحيفة، إن مقدم البرامج التلفزيونية ريك إدواردز وجد نفسه في حالة مزاجية مرحة حيث أعاد نشر صورة بجانب الكلمات: “هل هذا مواساة، أم أنك سعيد برؤيتي؟”

وأوضحت “ديلي ستار” أن مذيعة “بي بي سي” فيكتوريا فالنتين قامت بعد ذلك بمشاركة التغريدة والصورة على ملفها الشخصي واعترفت بأن الصورة صدمتها.

“وعلقت عليه بالقول: “يا إلهي. حسنًا ، لقد صدمني ذلك. كل أخبارك الأخرى متوفرة معي ومع الفريق على BBCOne BBCNews وعلى المستوى الدولي على BBCWorld” “.

وجذبت الصورة الكثير من الردود من المعجبين الذين لم يطيقوا الانتظار للدخول في في طرح النكات والمزح.

وكان كيليان مبابي، قد حرص على دعم ومواساة أشرف حكيمي، لاعب المنتخب المغربي، بعد هزيمة “أسود الأطلس” من “الديوك” بثنائية، في الدور نصف النهائي في نهائيات كأس العالم.

ونشر كيليان مبابي الصورة المتداول حاليا عبر حسابه في “تويتر” والتي تجمعه مع الظهير المغربي من المباراة، وعلق قائلا: “لا تكن حزينا يا أخي، الجميع فخور بما فعلته، لقد صنعت التاريخ”.

صداقة قوية تجمع كيليان مبابي وأشرف حكيمي

يشار إلى أن كيليان مبابي وأشرف حكيمي تجمعهما صداقة قوية خاصة وأنهما يلعبان في نادي باريس سان جيرمان سويا.

وولد أشرف حكيمي في 1998 في العاصمة الإسبانية، مدريد، فيما ولد كيليان مبابي بعده بـ46 يوما فقط في العاصمة الفرنسية، باريس، في ذات العام الذي تُوج فيه المنتخب الفرنسي باللقب العالمي الأول في تاريخه، وكان التقارب في العمر وتشابه الاهتمامات عاملين مهمين في تشكيل صداقة بينهما.