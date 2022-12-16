سارة الكندري تخطف الأنظار بـ فستان زفافها.. وتثير الجدل حول من يكون العريس؟

شاركت الفنانة سارة الكندري مقطع فيديو لها بفستان الزفاف، بدون أضافة أي تعليق، مثيرة شكوك الجمهور حول زواجها مجددا.

وتألقت سارة الكندري بفستان زفاف أبيض مطرز، وزينته بطرحة زفاف أنيقة زادت من جمال إطلالاتها، وكعادتها اختارت سارة الكندري مكياج كثيف وهي لمساتها المعتادة لتزيين وجهها.

سارة الكندري بفستان الزفاف

اكتفت سارة الكندري بنشر هذه اللقطات التي تستعرض فيها فستان زفافها إلا أنها لم تعلق بأي كلمات توضح ما إذا كانت تستعد لزفافها أم أن هذا الجزء هو جزء ترويجي لأحد المحال التجارية التي تعلن لها الفاشنيستا الشهيرة.

وكانت سارة الكندري انفصلت عن زوجها أحمد العنزي في 2021 بعد حرب تصريحات مشتعلة بين الثنائي حيث قال الأخير معلنا انفصالهما: "لحظة الطلاق هي من أصعب اللحظات اللي بتجمع العديد من المشاعر وتكون لحظة انطلاق وتحرر ولحظة كسر وألم في نفس الوقت، لأنه في تلك اللحظة يكون هناك إحساس لدى الطرفين بفشل الحياة الزوجية والاجتماعية والمكر والخديعة من الطرف الآخر".

واستكمل مشهور منصات التواصل الاجتماعي في حديثه عن إعلان الانفصال عن زوجته سارة الكندري: "المكر والخديعة من الطرف الآخر بهما ينكسر الرباط المقدس الذي ذكره الله سبحانه وتعالى".