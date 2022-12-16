ميرهان حسين تخطف الأنظار بإطلالة صباحية مشرقة على الطبيعة - صور

شاركت الفنانة ميرهان حسين متابعيها صورًا جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ميرهان في الصور بإطلالة متميزة كاجول، مرتدية سويت شيرت وردي وبنطلون جينز، واعتمدت علي الميكاب الهادي.

وكتبت: "صباح الفل يارب يوم جميل عليكم كلكم".

https://www.instagram.com/p/CmL1hN2qkx8/?utm_source=ig_web_copy_link

يذكر أن تألقت الفنانة ميرهان حسين، في عدد من المسلسلات الفترة الأخيرة منهم مسلسل"ستات بيت المعادي" ومسلسل"نصيبي وقسمتك" و مسلسل "نقل عام" وحاليا تشارك الفنانة ميريهان حسين، كبطلة لمسلسل "الونش" امام النجم محمد رجب.

ومن المقرر انطلاق تصويره الشهر المقبل، لتكون ميرهان حسين أولى بطلات العمل وكان قد انضم أيضا الفنان محمود عبدالمغني والفنان ايهاب فهمي والفنانة منة فضالي والمسلسل تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق و إنتاج سينرجي.