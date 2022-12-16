جمالها فاق جميع الفنانات.. زين كرزون تتفجر أنوثة بإطلالة ساحرة أسرت الأنظار

خضعت زين كرزون شقيقة النجمة ​الأردنية ديانا كرزون، لأحدث جلسة تصوير ونشرتها عبر حسابها بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتألقت زين كرزون في الصورة بإطلالة أنثوية جذابة، مرتدية فستان مجسم منقوش، كما اعتمدت مكياجاً ناعما متناسقا مع الإطلالة، مع تسريحة شعر مميزة أبرزت ملامحها.

ودخلت زين كرزون، عالم التدوين والجمال في 2015، واستطاعت كسب ثقة الكثير من متابعيها فيما يخص علامات الأزياء والجمال بشكل خاص، إذ إنها تتميز بذوق متنوّع يجمع بين الجرأة والأناقة، وجمال لافت.

وطرحت النجمة الأردنية ديانا كرزون، أحدث اغنياتها التي تحمل اسم "نجم مصر" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان محمد مصطفى ملك، توزيع وميكس وماستر توما.

وطرحت الفنانة الأردنية ديانا كرزون مؤخرًا، أغنية بعنوان "هيه على الله" على موقع "يوتيوب" ومواقع التواصل الاجتماعى، والأغنية من كلمات عباس عبد الله، وألحان كرار شريف، توزيع ميثم علاء الدين.