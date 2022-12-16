الخلاف يشتعل بين الفنانتين من جديد .. تفاصيل مثيرة من حرب سيرين عبد النور نادين نسيب نجيم!

لا يزال الخلاف قائما بين الفنانة سيرين عبد النور والفنانة نادين نسيب نجيم، وبحسب ET بالعربي فإن سيرين عبد النور قامت بعمل "بلوك" لـ نادين.

الخلاف كانت قد تحدثت عنه سيرين أكثر من مرة في تصريحات تلفزيونية حيث قالت على هامش مشاركتها في ندوة ضمن فعاليات "منتدى الإعلامي العربي" في دبي، أنه كان هناك تعاون بينهما في عمل ولكن نادين رفضت.

وهذا ماقالته من قبل مع الإعلامي نيشان حينما سألها عن إمكانية التعاون مع نادين نجيم، وقالت أنها كانت موافقة ولكن نادين رفضت الفكرة.

وكتبت نادين نجيم عبر حسابها على تويتر رسالة غامضة جاء فيها:"حلو الانسان لما يحكي يزين كلامه كرمال قيمته أولاً وأهم شي المصداقية بالكلام، وتابعت نادين "في مثل بقول خالف تُعرف وفي ناس بتهاجم لتُعرف.. الفن لذة وكيمياء واحترام ومحبة إذا ما انوجدوا صعبة يجتمعوا".