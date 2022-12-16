بالبكيني الأحمر الشفاف.. انجي خوري تؤدي وصلة رقص جريئة وكل تفاصيل جسدها مكشوفة للعلن!!

تصدرت الفنانه اللبنانيه انجي خوري وسائل التواصل الاجتماعي ومحركات البحث جوجل خلال الساعات الماضيه بعد قيامها جلسه تصوير تعتبر هي الاقوى داخل الوطن العربي احتوت على صور ممنوعه من الزهور على السوشيال ميديا..

قامت الفنانه اللبنانيه انجي الخوري بتصوير نفسها في احد الشوارع المشهوره في مدينه بيروت وظهرت وهي ترتدي البكيني الاحمر واظهرت تحته امام الجميع وقام احد الاشخاص المجهولين باستغلال هذه الفرصه وقام بتصوير مشهد كامل للفنانه انجي الخوري وتقوم بوصل رقص داخل الشارع وترتدي البكيني الاحمر الشباب ابو فتله وبعض نشره بساعات تصدر هذا الفيديو ترند تويتر كبيره داخل الوسط الفني والوطن العربي وخاصه الوسط الفني اللبناني

تصدرت الفنانه انجي الخوري ساعه ماضية بسبب نشر فيديو لها واحتوى هذا الفيديو على لقطات ممنوعه من العرض..