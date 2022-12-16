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لاقى احتفاء كبير وسط الغلابى.. محمد رمضان يفاجئ الجمهور بالظهور بينهم - فيديو

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شارك النجم محمد رمضان، جمهوره  فيديو جديد من   داخل سيارته عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .وظهر محمد رمضان و الجمهور يلتف حوله لتلقي الصور التذكارية  اثناء توقف حركة المرور ، و علقت محمد رمضان قائلا : الطريق واقف بس الحب بيسلّي.. ربنا يديمها نعمة".كما تلقى محمد  رمضان، من أحد جمهوره مشروب غازي ، قائلا له: "المنيا بتمسي عليك ، أنا راجل منياوي وصعيدي، ليرد محمد رمضان قائلا : “أهل الكرم”.

https://www.instagram.com/p/CmMt7xII1bS/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=embed_video_watch_again

مسلسل “العمدة” تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، ويشارك في السباق الرمضاني.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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