ياسيمن صبري تتعرض لانتقادات الجمهور بعد تقليدها جورجينا على سلم الطائرة - صور

أطلت النجمة المصرية ياسمين صبري على الجمهور بصور جديدة من على سلم طائرتها الخاصة،مرتدية ملابس كاجوال بدت فيها بجمالها المعهود.

لكن ما أثار انتقاد الجمهور ظورها بشنطة يد كانت قد أطلت بها عارضة الأزياء جورجينا في أبريل 2021، وبنفس وضعية التصوير وعلى سلم الطائرة ايضا، ما فسر بعض الجمهور أن الفنانة ياسمين صبري دائما ما تُقلد عارضة الأزياء جورجينا.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصور وجاءت كالتالي :”مش معقول تقليد ياسمين صبري لجورجينا ونفس الشنطة كمان، طبعا جورجينا مش محتاجة نقاش، جورجينا طبعا الأصل لكن مش معقول تقليد ياسمين صبري ليها في كل حاجة، مش لهالدرجة التقليد، الأتنين أجمل من بعض، ياسمين بتقلدها بكل شئ”. ياسمين صبري أعلنت عن استعدادها للمشاركة في رمضان 2023 بمسلسل، دون الكشف عن تفاصيله لتعود للجمهور بعد غياب منذ آخر أعمالها “فرصة تانية”. يذكر أن الفنانة ياسمين صبري أعلنت عن افتتاح أحدث مشاريعها الجديدة في دبي. ونشرت ياسمين صورتين لها، عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلقت: “يسعدني أن أعلن أنني سأفتتح اليوم “WORLD FASHION 2022″، 6 مساءً في دبي”.